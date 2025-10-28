Eurolygos dvikova tarp Dubajaus ir Tel Avivo ekipų bus žaidžiama Sarajeve

Oficialiai pranešta, kad 9-ojo turo Eurolygos mačas, turėjęs vykti Dubajuje, dėl komandų saugumo yra perkeliamas į Sarajevo miestą Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Tuo tarpu Europos taurės 6-ojo turo rungtynės tarp Stambulo „Bahčešehir“ ir Jeruzalės „Hapoel“ komandų dėl tų pačių priežasčių bus žaidžiamos Belgrade.
Sprendimai priimti atsižvelgus į šalių valdžios institucijų rekomendacijas.
