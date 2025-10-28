Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos dvikova tarp Dubajaus ir Tel Avivo ekipų bus žaidžiama Sarajeve

2025-10-28 14:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 14:36

Eurolygos rungtynės tarp Dubajaus „Dubai“ ir Tel Avivo „Hapoel“ komandų vyks neutralioje aikštėje.

Dubajaus ekipa varžovus priims Sarajeve (Scanpix nuotr.)

Eurolygos rungtynės tarp Dubajaus „Dubai“ ir Tel Avivo „Hapoel“ komandų vyks neutralioje aikštėje.

0

Oficialiai pranešta, kad 9-ojo turo Eurolygos mačas, turėjęs vykti Dubajuje, dėl komandų saugumo yra perkeliamas į Sarajevo miestą Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Tuo tarpu Europos taurės 6-ojo turo rungtynės tarp Stambulo „Bahčešehir“ ir Jeruzalės „Hapoel“ komandų dėl tų pačių priežasčių bus žaidžiamos Belgrade.

Sprendimai priimti atsižvelgus į šalių valdžios institucijų rekomendacijas.

