Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš šiąnakt mirusio Kosto Smorigino artimųjų – jautri žinia

2025-10-29 16:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 16:19

Lapkričio 1–2 dienomis Jaunimo teatre vyks atsisveikinimas su trečiadienio naktį anapilin išėjusiu garsiu Lietuvos aktoriumi, režisieriumi ir muzikantu Kostu Smoriginu, praneša menininko artimieji. 

Kostas Smoriginas (nuotr. Bardai LT archyvo, 123rf)
19

Lapkričio 1–2 dienomis Jaunimo teatre vyks atsisveikinimas su trečiadienio naktį anapilin išėjusiu garsiu Lietuvos aktoriumi, režisieriumi ir muzikantu Kostu Smoriginu, praneša menininko artimieji. 

REKLAMA
0

Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį bus laikomos mišios.

Kostas Smoriginas
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kostas Smoriginas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo atsisveikinimo detalės

Šeštadienį K. Smoriginas bus palaidotas Menininkų kalnelyje. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus, mirė Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas K. Smoriginas.

REKLAMA

1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų