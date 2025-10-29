Su Kostu Smoriginu dirbęs Jeronimas Milius atskleidė, koks jis buvo nulipęs nuo scenos

Dainininkas ir aktorius Jeronimas Milius, su K. Smoriginu kartu dirbęs miuzikluose „Tristanas ir Izolda/Uždrausta meilė“ bei „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“, prisimena jį kaip nepaprastai žmogišką, šiltą ir įkvepiantį žmogų.
Žmogus, tapęs įkvėpimu visiems
„Kostas visada man įsiminė kaip žmogus, kuris, nepaisant savo užtarnauto statuso ir pasiekimų, visuomet išliko labai žemiškas. Jis turėjo nuostabų humoro jausmą – repeticijų ir užkulisių metu visada būdavo smagu su juo.
Jis mokėjo šmaikščiai patraukti kitus per dantį, bet lygiai taip pat geranoriškai reaguodavo, kai pats tapdavo kitų juokų taikiniu“, – pasakojo J. Milius.
Pasak jo, K. Smoriginas buvo iš tų menininkų, kurie tiesiog gyveno scena:
„Nepaisant jo garbaus amžiaus ar sveikatos problemų, jis scenoje būdavo visu tūkstančiu procentų. Atrodydavo, kad būtent scenoje jis tiesiog atgyja. Jis buvo fantastiškas pavyzdys mums visiems – kaip reikia mylėti savo darbą ir gyventi kūryba.“
Stebino savo talentu
J. Miliaus teigimu, K. Smoriginas spinduliavo autoritetu, kuris nebuvo išreikalautas – jis kilo natūraliai.
„Kostas turėjo didžiulį gyvenimo ir profesinės patirties bagažą. Pamenu, būdavo taip, kad kai jis dainuoja, aplink visi nuščiūva – jis tikrai mokėjo prikaustyti dėmesį, laikyti publiką. Tai buvo tikras meistriškumo pavyzdys“, – prisimena vyras.
Atlikėjas priduria, kad K. Smoriginas buvo ne tik talentingas menininkas, bet ir žmogus, kuris įkvėpė aplinkinius.
„Jis buvo mūsų visų motyvatorius. Kostas mokėjo būti paprastas, tikras, bet kartu – visiškai nepaprastas. Tokie žmonės palieka gilų pėdsaką“, – sakė J. Milius.
Apie mirtį pranešė menininko sūnus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus, mirė Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Apie tai socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė jo sūnus Kostas Smoriginas.
„Šiąnakt, iškeliavo mano tėtis – Kostas Smoriginas“, – rašoma įraše.
Prezidentas pareiškė užuojautą dėl Kosto Smorigino mirties
Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl aktoriaus, režisieriaus ir muzikanto Kosto Smorigino mirties.
„Užgeso lietuviškos scenos šviesulys, ilgus metus puošęs ne tik mūsų teatro, kino, bet ir muzikos padangę. Su didžiule charizma ir įtaiga K. Smoriginas įsiveržė į Lietuvos kultūros gyvenimą, kiekvienu pasirodymu liudydamas žmogaus gyvybinę energiją.
Jam pavyko sujungti skirtingas žiūrovų ir klausytojų kartas ir palikti neišdildomą pėdsaką visų mūsų atmintyje“, – užuojautoje teigia G. Nausėda.
Mirė teatro legenda
Aktorius gimė 1953-aisiais Kaune. 1960–1971 metais mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje. 1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, kursui vadovavo Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė. 1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose. Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų.
1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.
1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.
2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!