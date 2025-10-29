Žinomi Lietuvos žmonės gedi mirusio Kosto Smorigino: žodžiai veria širdį

Nuaidėjus skaudžiai žiniai apie K. Smorigino mirtį, socialiniuose tinkluose pasipylė žinomų žmonių žinutės su užuojautos žodžiais ir prisinimais apie mirusį aktorių.
Žinomi žmonės gedi Kosto Smorigino
„Didis žmogus, šalia kurio niekada nesijausdavai mažu. Jo balsas, dainos, jo teatrinis palikimas neįkainuojami ir neišmatuojami. Kaip neišmatuojamas mano džiaugsmas, kad likimas skyrė galimybę pažinti Kostą. Kaip neišmatuojamas liūdesys jį praradus...
“...išskridę paukščiai į namus sugrįš pavasarį saulėtą...“, – rašė prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano.
„Sudie, Maestro
Ačiū už jūsų kūrybą.
Viena gražiausių ir jautriausių lietuviškų dainų“, – rašė žurnalistas Orijus Gasanovas, pasidalindamas K. Smorigino kūriniu „Dangus tau dovanojo aukštį“.
„Mirtis sulygina visus.
Ji nežiūri nei į šlovę, nei į titulus, nei į talentą. Ji tyliai primena, kad visa, ką turime – laikina, o visa, kuo buvome, grįžta į amžinąją tėkmę.
Mirtis nėra pabaiga. Ji virsmas.
Durys, pro kurias praeina kiekvienas, be išimties. Vienintelis visiškai tikras ir garantuotas dalykas šiame gyvenime, kad jis kada nors pasibaigs. Nieko tikresnio nėra. Ir būtent todėl verta gyventi sąmoningai, atvira širdimi, nes kiekviena akimirka yra dovana, kurią gauname tik laikinai ir tik dabar.
Kai išeina žmogus, palikęs kūrybos, muzikos, žmogiškos šviesos pėdsaką, kaip šiandien išėjęs Kostas Smoriginas, kartu iškeliauja ir dalelė mūsų, susilietusių su Jo kūryba. Tai virsmas į amžinybę, kurioje visos sielos susitinka jau be vaidmenų, be kaukių, be žemiško ribotumo..
Užtrauktukas užsitraukė.
Išskrido paukštis...Į namus sugrįš pavasarį saulėtą..
Telydi Jį šviesa
Užuojauta artimiesiems ir visiems, kurių širdis Jis palietė“, – jautriai rašė atlikėjas Edgaras Lubys.
„Likimas piktas ir nuožmus
Dažnai lyg žaislą žmogų mėto.
Pavydžiu paukščiams: į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.
Išėjo Kostas Smoriginas. Užuojauta“, – rašė politikas Tomas Vytautas Raskevičius.
„A.A.
Didžiulė netektis“, – rašė aktorius Ramūnas Cicėnas, pasidalijęs K. Smorigino nuotrauka su sūnumi.
„Išėjo Kostas Smoriginas...
Jo buvimas buvo menas, o menas – Jo gyvenimas.
Amžinai liks šviesoje ir atmintyje“, – dalijosi dainininkas Vytautas Juozapaitis.
„Šiandien amžino poilsio iškeliavo vienas ryškiausių ir visoms kartoms gerai žinomų menininkų – Kostas Smoriginas. Jis buvo vienas iš tų kūrėjų, kurių talentas neapsiribojo vien scena ar ekranu. K. Smorigino balsas, žvilgsnis, intonacija – per dešimtmečius tapo neatsiejama Lietuvos kultūros dalimi“, – rašė politikas Saulius Skvernelis.
„Kosto nebėr...“, – liūdnai rašė atlikėjas Virgis Stakėnas.
