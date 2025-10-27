Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi netektis: mirė 52-ejų žymus Lietuvos profesorius

2025-10-27 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 12:20

Su giliu liūdesiu atsisveikiname su Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Teorinės ekonomikos katedros vedėju, profesoriumi dr. Vincentu Rolandu Giedraičiu (52) – mokslininku, kolega ir bičiuliu, kurio šviesa, intelektas ir žmogiškumas paliko gilų pėdsaką mūsų bendruomenėje, skelbia Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Su giliu liūdesiu atsisveikiname su Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Teorinės ekonomikos katedros vedėju, profesoriumi dr. Vincentu Rolandu Giedraičiu (52) – mokslininku, kolega ir bičiuliu, kurio šviesa, intelektas ir žmogiškumas paliko gilų pėdsaką mūsų bendruomenėje, skelbia Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vincentas Rolandas Giedraitis buvo Vilniaus universiteto profesorius, dėstęs ir Filosofijos bei Medicinos fakultetuose. Jo akademinė veikla apėmė ekonomikos istorijos, socioekonomikos ir kriminologijos sritis.

REKLAMA
REKLAMA

2006 m. jis apgynė sociologijos daktaro disertaciją Kalifornijos universitete, o nuo 2004 m. dirbdamas Vilniaus universitete išliko aktyvus mokslininkas ir studentų itin mėgiamas dėstytojas.

REKLAMA

Profesorius yra knygų ir daugybės mokslinių publikacijų autorius, nagrinėjęs globalizacijos, ekonominės nelygybės, energetikos politikos ir sveikatos veiksnių temas. Jis buvo VU žurnalo „Ekonomika“ vyriausiasis redaktorius, dalyvavo tarptautinių žurnalų redakcinėse kolegijose ir mokslinių tyrimų projektuose.

Atsisveikinama su profesoriumi dr. Vincentu Rolandu Giedraičiu

VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dekanė prof. dr. Aida Mačerinskienė apie Vincentą sako:

REKLAMA
REKLAMA

„Fakultete dirba daug žmonių, sukaupusių įvairias patirtis, atsinešusių įvairias gyvenimo istorijas. Vincentas Giedraitis buvo JAV lietuvių išeivijos atstovas, kuris vos baigęs studijas grįžo į Lietuvą, čia sukūrė šeimą, čia susikūrė gyvenimą, kurio dalimi tapome ir mes – fakulteto kolegos.

Jis buvo tas, greta kurio visuomet man buvo saugu ir ramu, ir kuris iš pusės žodžio suprato gyvenimo vertybes. Dar prieš vasarą kartu svajojome, kokia turėtų būti jo vadovaujama katedra, kokius tyrimus dar reikia suspėti atlikti, bet, deja, ne visus darbus yra lemta užbaigti...Ilsėkis ramybėje, Vincentai.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atsisveikinimas:

Atsisveikinimas vyks Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje:

  • Spalio 28 d., antradienį, nuo 12.00 iki 20.00 val.
  • Spalio 29 d., trečiadienį, nuo 9.00 iki 10.00 val.
  • Mišios – 10.00 val.

Vincentas visa širdimi palaikė Ukrainos laisvę, todėl, gerbdami jo atminimą ir šeimos prašymą, kviečiame vietoj gėlių pasirinkti paramą Ukrainai: „Šešios AM“ IBAN: LT597300010167078972, SWIFT: HABALT22 Pavedimo paskirtis: Parama Ukrainai

arba VšĮ „Miliūtė Sąskaita: LT437044090110465590 Paypal: [email protected]

Pavedimų paskirtis: Parama Ukrainai

Šaltinis: Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų