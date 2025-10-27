Skaudi netektis: mirė 52-ejų žymus Lietuvos profesorius

Vincentas Rolandas Giedraitis buvo Vilniaus universiteto profesorius, dėstęs ir Filosofijos bei Medicinos fakultetuose. Jo akademinė veikla apėmė ekonomikos istorijos, socioekonomikos ir kriminologijos sritis.
2006 m. jis apgynė sociologijos daktaro disertaciją Kalifornijos universitete, o nuo 2004 m. dirbdamas Vilniaus universitete išliko aktyvus mokslininkas ir studentų itin mėgiamas dėstytojas.
Profesorius yra knygų ir daugybės mokslinių publikacijų autorius, nagrinėjęs globalizacijos, ekonominės nelygybės, energetikos politikos ir sveikatos veiksnių temas. Jis buvo VU žurnalo „Ekonomika“ vyriausiasis redaktorius, dalyvavo tarptautinių žurnalų redakcinėse kolegijose ir mokslinių tyrimų projektuose.
Atsisveikinama su profesoriumi dr. Vincentu Rolandu Giedraičiu
VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dekanė prof. dr. Aida Mačerinskienė apie Vincentą sako:
„Fakultete dirba daug žmonių, sukaupusių įvairias patirtis, atsinešusių įvairias gyvenimo istorijas. Vincentas Giedraitis buvo JAV lietuvių išeivijos atstovas, kuris vos baigęs studijas grįžo į Lietuvą, čia sukūrė šeimą, čia susikūrė gyvenimą, kurio dalimi tapome ir mes – fakulteto kolegos.
Jis buvo tas, greta kurio visuomet man buvo saugu ir ramu, ir kuris iš pusės žodžio suprato gyvenimo vertybes. Dar prieš vasarą kartu svajojome, kokia turėtų būti jo vadovaujama katedra, kokius tyrimus dar reikia suspėti atlikti, bet, deja, ne visus darbus yra lemta užbaigti...Ilsėkis ramybėje, Vincentai.“
Atsisveikinimas:
Atsisveikinimas vyks Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje:
- Spalio 28 d., antradienį, nuo 12.00 iki 20.00 val.
- Spalio 29 d., trečiadienį, nuo 9.00 iki 10.00 val.
- Mišios – 10.00 val.
Vincentas visa širdimi palaikė Ukrainos laisvę, todėl, gerbdami jo atminimą ir šeimos prašymą, kviečiame vietoj gėlių pasirinkti paramą Ukrainai: „Šešios AM“ IBAN: LT597300010167078972, SWIFT: HABALT22 Pavedimo paskirtis: Parama Ukrainai
arba VšĮ „Miliūtė“ Sąskaita: LT437044090110465590 Paypal: [email protected]
Pavedimų paskirtis: Parama Ukrainai
Šaltinis: Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas
