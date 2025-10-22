Lietuvos švietimo ministrė išgyvena skaudžią netektį: „Mylėsim ir ilgėsimės amžinai“

Liūdna žinia apie užgesusią tėčio gyvybę R. Popovienė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Ministrė išgyvena netektį
Moteris paviešino tėčio nuotrauką, pasidalijo jautriais žodžiais ir pranešė atsisveikinimo detales.
„Aš – beržas.
Lietuviškas beržas,
Išbridęs Iš pievų nakties,
Sustojau.“ (P. Širvys)
Skaudančia širdimi turiu pranešti, kad į amžinybę iškeliavo mūsų mylimas Tėtis Jonas Dūdas. Tėtis buvo ilgametis veterinarijos gydytojas, be galo mylėjęs gyvūnus – net sunku jį prisiminti be katino šalia. Lygiai taip pat šviesą ir išmintį aplink jis skleidė per meilę literatūrai, Tėtis ypač mėgo Pauliaus Širvio kūrybą – eilėraštis apie beržą buvo jo mėgstamiausias.
Mylėsim ir ilgėsimės amžinai.
Jonas Dūdas bus pašarvotas Tabariškių parapijos namuose (Gėlių g. 108 a, Ringaudai, Kauno rajonas).
Atsisveikinimas 23 d. nuo 12 val. iki 21 val., 24 d. nuo 9 val. iki 12 val.
Laidotuvių Šv. Mišios 24 d. 12.15 val. Tabariškių bažnyčioje. Po Šv. Mišių palydėsime į Tabariškių kapines.
Atvykusiųjų prašau Tėčio atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu“, – rašė R. Popovienė.
