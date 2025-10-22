Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvos švietimo ministrė išgyvena skaudžią netektį: „Mylėsim ir ilgėsimės amžinai“

2025-10-22 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 13:50

Švietimo, sporto ir mokslo ministrė Raminta Popovienė išgyvena skaudžią netektį – mirė jos tėtis.  

Raminta Popovienė (nuotr. BNS. 123rf)

Švietimo, sporto ir mokslo ministrė Raminta Popovienė išgyvena skaudžią netektį – mirė jos tėtis.  

3

Liūdna žinia apie užgesusią tėčio gyvybę R. Popovienė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.  

Ministrė išgyvena netektį

Moteris paviešino tėčio nuotrauką, pasidalijo jautriais žodžiais ir pranešė atsisveikinimo detales. 

„Aš – beržas. 

Lietuviškas beržas, 

Išbridęs  Iš pievų nakties, 

Sustojau.“  (P. Širvys) 

Skaudančia širdimi turiu pranešti, kad į amžinybę iškeliavo mūsų mylimas Tėtis Jonas Dūdas. Tėtis buvo ilgametis veterinarijos gydytojas, be galo mylėjęs gyvūnus – net sunku jį prisiminti be katino šalia. Lygiai taip pat šviesą ir išmintį aplink jis skleidė per meilę literatūrai, Tėtis ypač mėgo Pauliaus Širvio kūrybą – eilėraštis apie beržą buvo jo mėgstamiausias. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mylėsim ir ilgėsimės amžinai.

Jonas Dūdas bus pašarvotas Tabariškių parapijos namuose (Gėlių g. 108 a, Ringaudai, Kauno rajonas). 

Atsisveikinimas 23 d. nuo 12 val. iki 21 val., 24 d. nuo 9 val. iki 12 val. 

Laidotuvių Šv. Mišios 24 d. 12.15 val. Tabariškių bažnyčioje. Po Šv. Mišių palydėsime į Tabariškių kapines. 

Atvykusiųjų prašau Tėčio atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu“, – rašė R. Popovienė.

