Šiurpi mirtis laidojimo namuose – ant žmogaus užkrito sarkofagas

Ugniagesiai sako, kad vyrą rado pirmadienį apie 14 val. vietos laiku.
Vyrą prispaudė sarkofagas
Vyro kūno apatinė dalis buvo prispausta po sarkofagu, tačiau skelbiama, kad jis dar buvo gyvas.
Sarkofagai buvo sukrauti prie „Restland“ laidotuvių namų, kapinių ir krematoriumo.
Tokie sarkofagai dažnai gaminami iš betono, kad apsaugotų karstus nuo aplinkos veiksnių po laidotuvių.
Gelbėtojai turėjo panaudoti hidraulines priemones ir oro pagalves, kad ištrauktų vyrą. Vyras nugabentas į ligoninę, tačiau vėliau tą pačią dieną jis mirė.
Incidento aplinkybės tiriamos.
„Esame sukrėsti dėl ilgamečio vertingo darbuotojo netekties“, – antradienį „The Post“ pareiškime teigė laidojimo namai.
„Bendradarbiaujame su valdžios institucijomis, kad nustatytume priežastį. Jo šeimai ir kolegoms iš „Restland“ reikia mūsų paramos, todėl prašome visų suteikti jiems erdvės ir laiko gedėti“, – cituojami laidojimo namai.
