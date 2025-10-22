Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Gynybos ministerija: JK kariai dalyvauja JAV vadovaujamoje misijoje Izraelyje

2025-10-22 07:07 / šaltinis: BNS
2025-10-22 07:07

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija antradienį patvirtino, kad Izraelyje dislokuotas nedidelis skaičius britų karių, kurie dalyvauja JAV vadovaujamoje misijoje, stebinčioje paliaubas Gazos Ruože.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

„Nedidelis skaičius Jungtinės Karalystės planavimo specialistų buvo dislokuoti JAV vadovaujamoje misijoje CMCC (Civilinis karinis koordinavimo centras)", – sakoma naujienų agentūrai AFP atsiųstame Gynybos ministerijos pareiškime, įskaitant vieną, kuris eis operacijos vado pavaduotojo pareigas.

0

„Nedidelis skaičius Jungtinės Karalystės planavimo specialistų buvo dislokuoti JAV vadovaujamoje misijoje CMCC (Civilinis karinis koordinavimo centras)“, – sakoma naujienų agentūrai AFP atsiųstame Gynybos ministerijos pareiškime, įskaitant vieną, kuris eis operacijos vado pavaduotojo pareigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JK gynybos sekretorius Johnas Healey sakė, kad JAV prašymu Britanija atliks atraminį vaidmenį šiose pastangose.

„Galime prisidėti prie paliaubų stebėjimo“, – sakė J. Healey pirmadienį Londono centre vykusiame renginyje.

„Be to, atsižvelgdami į Amerikos prašymą, į civilinę ir karinę vadovybę paskyrėme pirmos klasės dviejų žvaigždučių karininką kaip vado pavaduotoją. Taigi, Didžioji Britanija atliks atraminį vaidmenį“, – tvirtino jis.

Šis patvirtinimas nuskambėjo tuo metu, kai JAV viceprezidentas J. D. Vance'as atidarė bendrą JAV ir Izraelio koordinavimo centrą pietvakarių Izraelyje.

Dėl paliaubų įgyvendinimo tvyrojo įtampa, o kovotojų grupuotė „Hamas“ teigė, kad jai reikia laiko ir techninės pagalbos, kad galėtų surasti po Gazos Ruožo griuvėsiais likusius žuvusius Izraelio įkaitus.

