„Omniva“ atnaujina siuntų pristatymą į JAV

Nuo spalio 21 dienos privačių klientų savitarnoje vėl galima registruoti dovanas, siunčiamas į JAV , kurių vertė siekia iki 100 JAV dolerių. Galimybę privatiems klientams registruoti kitas siuntas „Omniva“ savitarnoje planuojama atkurti iki spalio 31 dienos, verslo klientams – iki lapkričio 10 dienos, pranešė bendrovė.
„Omniva“, kartu su kitomis Europos siuntų bendrovėmis, rugpjūčio pabaigoje sustabdė siuntų pristatymą į JAV, kai įsigaliojo naujas reikalavimas deklaruoti ir mokėti muito mokesčius net už mažos vertės siuntas. Kai įstatymas įsigaliojo, JAV dar nebuvo parengti reikalingi teisės aktai dėl siuntų deklaravimo ir muito mokesčių.
Dabar, kai šie įgyvendinamieji aktai yra įsigalioję, „Omniva“ diegia virtualų automatizuotą muitinės tarpininkavimo sprendimą, kad galėtų atitikti naujus JAV muitinės reikalavimus.
BNS rašė, kad Lietuvos paštas nuo spalio 13 dienos atnaujino siuntų siuntimo į JAV paslaugą verslo klientams. Šiuo metu privatiems klientams į JAV galima siųsti tik dokumentus iš pašto skyrių, pasirinkus paslaugą „Be sekimo“. Lietuvos paštas tikisi pilnai atnaujinti siuntų siuntimo į JAV paslaugą privatiems klientams iki šių metų pabaigos.