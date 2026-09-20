Lietuvos kariuomenės kariui – nemalonumai: policija rado galimai narkotinės medžiagos

Kaip sekmadienį pranešė Policijos departamentas, apie 17.35 val. Savitiškio gatvėje, šalia garažų masyvo, policija sulaikė 2006 metais gimusį vyrą.
Policijos teigimu, pas jį rastas paketėlis su augalinės kilmės medžiaga, įtariama, kad tai marihuana.
Vyras uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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