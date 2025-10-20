Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava?

2025-10-20 09:22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 09:22

JAV karo sekretorius Pete‘as Hegsethas sukėlė audrą socialinėse medijose. JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu P. Hegsethas pasirodė su Rusijos vėliavos spalvų kaklaraiščiu.

Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (nuotr. SCANPIX)

JAV karo sekretorius Pete‘as Hegsethas sukėlė audrą socialinėse medijose. JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu P. Hegsethas pasirodė su Rusijos vėliavos spalvų kaklaraiščiu.

11

P. Hegsetho aprangos pasirinkimas sulaukė ir užsienio naujienų portalų reakcijos, rašo „The Economic Times“.

Penktadienį D. Trumpas Vašingtone priėmė V. Zelenskį.

Akys krypo į Hegsetho kaklaraištį

Susitikime užfiksuotas prie to paties stalo sėdintis P. Hegsethas. Jo kaklaraištis buvo Rusijos vėliavos spalvų.

Socialinių medijų vartotojai sprendimą užsidėti tokį kaklaraištį vadino nepagarbiu, provokuojančiu. Kai kam iškilo klausimų dėl P. Hegsetho pozicijos Rusijos kare prieš Ukrainą.

Kai kurie vartotojai stojo ginti P. Hegsethą sakydami, kad spalvos galėjo būti atsitiktinės.

Vis dėlto diplomatijos ekspertai teigia, kad net ir tokios smulkios detalės, pavyzdžiui, apranga, gali turėti didelę simbolinę reikšmę. Jautriose tarptautinėse diskusijose net nedidelis vizualinis signalas gali būti interpretuojamas kaip politinis pranešimas, tyčinis ar ne.

Trumpo ir Zelenskio susitikimo atgarsiai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paneigė žiniasklaidos pranešimus, kuriuose teigiama, kad jis pasiūlė atiduoti Donbaso regioną Rusijai per artėjančias taikos derybas su Kremliumi, praneša Ukrainos naujienų agentūra „RBC-Ukraine“, remdamasi įrašu, paskelbtu socialinio tinklo „X“ paskyroje „Rapid Response 47“.

D. Trumpas pareiškė, kad Donbaso atidavimo Rusijai klausimas niekada nebuvo iškeltas diskusijose su Ukraina. Jis pabrėžė, kad abi pusės turėtų sutelkti dėmesį į paliaubų išlaikymą ir karo veiksmų nutraukimą fronto linijose. 

Per interviu žurnalistas uždavė klausimą, ar su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu buvo aptartas galimas viso Donbaso atidavimas. JAV prezidentas atsakė, kad tokia tema niekada nebuvo ir negalėtų būti keliama, ir pabrėžė, jog prioritetas yra stabilizuoti fronto linijas ir sustabdyti smurtą.

Baltųjų rūmų šeimininkas akcentavo būtinybę užtikrinti, kad pajėgos grįžtų prie taikių veiksmų ir sustabdytų kraujo praliejimą. Jis pažymėjo, kad bet koks teritorinis susitarimas Donbase turėtų atspindėti dabartinę padėtį vietoje, kur, jo vertinimu, Rusija jau kontroliuoja apie 78 proc. teritorijos. Šių teritorijų statusą būtų galima išspręsti ateityje. 

Kiek anksčiau leidinys „Financial Times“, remdamasis šaltiniais, pranešė, kad spalio 17 d. JAV prezidentas tariamai paragino Ukrainos lyderį sutikti su Maskvos sąlygomis, kalbėdamas apie tolesnių sunaikinimų grėsmę. Pranešime tvirtinama, kad D. Trumpas neva reikalavo perleisti Donbaso kontrolę, kartodamas Rusijos pusės pateiktus argumentus. 

