TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kodėl Putinas taip nori Donbaso? Įvardijo, kuo šis scenarijus būtų pavojingas

2025-10-20 08:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 08:56

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pakartojo savo reikalavimą, kad Ukraina atiduotų visą Donecko sritį kaip sąlygą karui baigti. Jis taip pat pareiškė, kad Rusija būtų pasirengusi „atiduoti dalį“ okupuotos pietinės Ukrainos. Kaip pastebi JAV Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai, Donecko srities atidavimas Rusijai sudarytų sąlygas Rusijai atnaujinti agresiją prieš Ukrainą iš palankesnių pozicijų kitu jos pasirinktu laiku.

„Aš nesakau, kad Rusija būtinai puls Baltijos šalis, bet pasirengti būtina“ – Putino veiklą iš arti stebėjęs diplomatas (nuotr. SCANPIX)
27

Du aukšti pareigūnai spalio 18 d. paskelbtame straipsnyje „The Washington Post“ teigė, kad V. Putinas spalio 16 d. JAV prezidentui D. Trumpui pareiškė, jog Ukraina turi atiduoti Rusijai likusią neokupuotą Donecko sritį „kaip sąlygą karui baigti“ ir kad jis „būtų pasirengęs atiduoti dalį“ okupuotų Zaporižios ir Chersono sričių mainais.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Putino reikalavimai

Tikslios V. Putino pasiūlymo sąlygos nėra aiškios. Gali būti, kad V. Putinas turėjo omenyje Ukrainos kontroliuojamas Zaporižios ir Chersono sričių dalis, kurias Rusija neteisėtai aneksavo.

Anksčiau V. Putinas reikalavo likusios Donecko srities mainais už ugnies nutraukimą 2025 m. rugpjūtį. ISW nuolat teigė, kad likusios Donecko srities atidavimas neproporcingai palankus Rusijai.

„Donecko srityje yra teritorija, kuri yra strategiškai svarbi Ukrainos gynybai ir gynybos pramonės bazei, įskaitant įtvirtinimų juostą – pagrindinę Ukrainos gynybos liniją Donecko srityje nuo 2014 m., kurią Ukraina išplėtojo į svarbų logistikos ir gynybos pramonės centrą.

Rusijos pajėgos šiuo metu neturi galimybių greitai apsupti ar prasiveržti pro įtvirtinimų juostą, o tai, atsižvelgiant į dabartinį jų pažangos tempą, tikriausiai užtruktų kelerius metus. Donecko srities perdavimas Rusijai leistų Rusijos pajėgoms išvengti ilgos ir kruvinos kovos ir tęsti kovą giliai Ukrainos užnugaryje iš naujų pozicijų palei Donecko srities sieną“, – sako analitikai.

Anot ISW, Rusijos pajėgos turėtų palankias pozicijas, iš kurių galėtų pradėti puolimus rytinėje Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse arba pietinėje Charkivo srityje – teritorijose, kurios yra žymiai mažiau įtvirtintos nei įtvirtinimų juosta.

„Toks pasitraukimas taip pat sudarytų palankesnes sąlygas tęsiamam Rusijos puolimui, siekiant pereiti upę rytinėje Charkivo srityje ir priartėti prie Izjumo. Jei Ukraina atiduotų Donecko sritį Rusijai, Rusija galėtų pasirinkti iš daugybės tarpusavyje susijusių puolamųjų operacijų, ypač jei nebūtų garantijų, kad Rusija neatnaujins puolamųjų operacijų Ukrainoje“, – perspėja analitikai.



