TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sprogimai ir gaisrai Donecke: sritis liko be elektros

2025-10-12 09:08
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-10-12 09:08
2025-10-12 09:08

Rusijos pajėgos naktį iš šeštadienio į sekmadienį atakavo Ukrainos energetikos objektus, skelbia „Kanal24“. Dėl išpuolio Donecko sritis liko be elektros.

Sprogimai ir gaisrai Donecke: sritis liko be elektros (nuotr. Telegram)

Rusijos pajėgos naktį iš šeštadienio į sekmadienį atakavo Ukrainos energetikos objektus, skelbia „Kanal24“. Dėl išpuolio Donecko sritis liko be elektros.

5

„12 spalio ryte Rusijos karinės pajėgos dar kartą tiksliai smogė Donecko srities energetikos infrastruktūrai. Dėl apšaudymo sritis liko be elektros tiekimo“, – cituojamas Donecko srities administracijos vadovas Vadimas Filaškinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarnybos dirba vietoje, vertina žalą ir bando atstatyti elektros energijos tiekimą.

Socialinėse medijose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kad Donecke naktį kilo didžiulis gaisras.

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 240 karių

Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje prarado dar 1 tūkst. 240 kareivių, „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 12 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 122 tūkst. 810 karių (žuvusių ir sužeistųjų). 

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 248 (+1) priešo tankus, 23 345 (+0) šarvuotąsias kovos mašinas, 33 578 (+10) artilerijos sistemas, 1 518 (+0) daugkartinio raketų paleidimo įrenginių, 1 225 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 69 010 (+244) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 3 859 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 63 934 (+87) automobilius ir degalų cisternas, 3 976 (+3) specialiosios įrangos vienetus.

Duomenys dar tikslinami.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
B-52 bombonešis (nuotr. SCANPIX)
Iš JAV – perspėjimas Rusijai: turime galingų ir bauginančių pajėgumų (26)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Rusams apšaudžius Slovianską ir Kostiantynivką, žuvo civilis, 11 buvo sužeisti
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atskleidė, kodėl Putinas asmeniškai bijo nutraukti ugnį (25)
Bene vienintelis žmogus Rusijoje, vis dar naudojantis laidinį telefoną (nuotr. SCANPIX)
Putinui išlaikyti ir karui finansuoti Kremlius didina mokesčius ir mažina socialines programas (16)

