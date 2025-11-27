Be šios mišrainės Kūčių vakarienės neįsivaizduoja: ragina išbandyti receptą

Jums reikės po lygiai:
- burokėlių,
- bulvių,
- pupelių,
- pagal skonį:
- raugintų kopūstų arba raugintų agurkų,
- truputis petražolių,
- kepto arba žalio svogūno,
- druskos, pipirų,
- saulėgražų aliejaus.
Burokėlius galite iškepti orkaitėje (taip jie bus skanesni) arba išvirti. Bulves taip pat išvirkite. Pupeles rinkitės baltas. Jos gali būti konservuotos arba išsivirkite patys (tik pamerkite per naktį, taip greičiau išvirsite).
Visas virtas daržoves supjaustykite nedideliais kubeliais, na, kaip baltai mišrainei. Pupelių pjaustyti nereikia, nebent naudosite „Karališkas baltas pupeles“, tai jas perpjaukite per pusę. Iš tikro, tai šios pupelės yra kietesnės ir mišrainėje nepavirsta į košę, kaip kartais nutinka su kitomis konservuotomis pupelėmis.
Raugintus kopūstus, jei jie supjaustyti labai ilgais šiaudeliais, šiek tiek pasmulkinkite, tik ne per daug. Jei vietoje kopūstų naudosite raugintus agurkus, juos supjaustykite mažais kubeliais.
Įberkite druskos, pipirų, susmulkintų petražolių. Įdėkite truputį kepinto ar šviežio svogūno. Vietoje šviežio svogūno galite įpjaustyti poro, bus švelniau. Viską užpilkite aliejumi ir išmaišykite.
Paragaukite, jei norisi mišrainėje dar šiek tiek gaivumo – įdėkite dar kopūstų arba agurkų, žiūrint, su kuo darote mišrainę. Kopūstų su agurkais tikrai nemaišykite kartu.
Dar vienas patarimas. Šios mišrainės neprisidarykite daug. Kadangi į jos sudėtį įeina rauginti produktai, jos ilgiau, kaip vieną dieną laikyti nepatarčiau.
Sudėtingumas: paprasta