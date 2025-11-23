Tingite gaminti Kūčių vakarienę? Štai ką siūlo restoranai – šeimai teks pakloti ir apie 300 eurų

Restoranai dažniausiai siūlo šventinius rinkinius su užkandžių padėklais, karštais patiekalais ir desertais. Kaip ir priklauso, Kūčių vakarienės meniu – be mėsos, tačiau tradicinius patiekalus neretai keičia kitų šalių virtuvė.
Restoranų atstovai pastebi, kad kasmet užsakymų ne tik daugėja, bet ir ankstėja jų laikas – lietuviai nelaukia ir Kūčių vakarienę užsisako jau nuo rudens vidurio.
„Jeigu pernai pirmą užsakymą turėjome lapkričio pirmą ar antrą savaitę, šiemet jau turėjome prieš dvi savaites, spalį“, – pasakoja „Coffee Spells“ įkūrėja Aistė Košienė.
Ji taip pat pastebi, kad užsakymai gausėja.
„Pastebėjome, kad šiais metais užsakymai ne tik ankstėja, bet ir didėja. Jeigu pirmais, antrais metais didžiąją dalį užsakymų gaudavome tik dviem žmonėms ir gaminome tik keletą vakarienių keturiems, šiuo metu pas mus daugiausiai užsakymų dviem, keturiems, šešiems žmonėms. Svarstome pereiti prie vakarienės pasiūlymo dešimčiai žmonių“, – sako A. Košienė.
„Galbūt visi buvo įpratę, kad vakarienę gamina močiutės ar mamos. Dabar jos jau nebenori gaminti dvylikai žmonių, nebėra tokio pasiaukojimo, kuris būdavo seniau. Žmonės ieško opcijų“, – priduria ji.
Šeimai teks pakloti nuo 104 iki 290 eurų
„Coffee Spells“ siūlo Kūčių vakarienę už 104 eurus dviem asmenims, 198 eurus keturiems arba 290 eurų šešiems. Palyginus su praėjusiais metais, vakarienė šiek tiek pabrango (pernai vakarienė dviem kainavo 102 eurus).
Anot A. Košienės, restoranas stengiasi palaikyti Kūčių dvasią, todėl pasiūlo tradicinių patiekalų.
„Pas mus nemažai patiekalų su žuvimi. Yra grybų, nes turbūt visi įsivaizduoja Kūčių vakarienę su grybu patiekalais. Nežinau, kiek tai populiaru visoje Lietuvoje, Lietuvą, bet aš tą tradiciją esu perėmusi iš savo šeimos, močiučių“, – pasakoja ji.
„Mūsų tradicinis patiekalas yra kūčia, tai yra brinkinti kviečiai su medumi, galbūt riešutais. Kūčią reikėtų valgyti su aguonų pienu, tuo pačiu, su kurio valgome kūčiukus“, – kalba A. Košienė.
„Coffee Spells“ taip pat siūlo įsigyti spanguolių kisieliaus, kūčiukų ar brandinto džiovintų vaiisų ir riešutų pyrago. Tiesa, juos reikia pirkti atskirai.
„Kūčių vakarienė yra kaip paketas, mes patiekalais neišskaidome, išskyrus spangulių kisielių – jį vienintelį išskyrėme, nes daug kas prašo jo daugiau negu yra“, – paaiškina verslininkė.
Tačiau vakarienę sudaro ne tik tradiciniai lietuviški patiekalai. Vis dažnaiu lietuviai nori ragauti įvairesnius, gurmaniškesnius patiekalus ir užkandžius.
„Turime įvairių silkės variantų, bet visuomet įtraukiame ir šiuolaikiškesnių dalykų. Pavyzdžiui, jau treti pasiūlome tuno užkandį, lašišos, krevečių ar dar ko nors. Kiti gali sakyti, kad tunas ne tradicinis patiekalas, bet mes sakome, kad jo tiesiog anksčiau nebuvo, bet jis lygiai taip pat yra žuvis“, – teigia A. Košienė.
„Taip pat stengiamės, kad būtų vegetariškų patiekalų, nes žuvis vegetarams nelabai tinka. Dėl to pas mus būna tik daržovių patiekalų, pavyzdžiui, saulėje džiovintų pomidorų humusas“, – pasakoja ji.
Vis dėlto vienos taisyklės „Coffee Spells“ šefai turi griežtai laikytis – Kūčių vakarienės meniu negai būti mėsos ir kiaušinių.
Vakarienė – su kūčiukais, lašiša, brusketomis
Restoranas „Pilnas samtis“ siūlo Kūčių vakarienę už 65 eurus asmeniui. Paskaičiavus patiems, šventinė vakarienė dviem asmenims išeitų už beveik 130 eurų, o keturių asmenų šeimai – 260 eurų.
„Kūčių meniu sudarytas laikantis lietuviškų tradicijų, nenaudojant mėsos, pieno, kiaušinių produktų“, – skelbia „Pilnas samtis“.
Restorano meniu: virtinė su baravykais, silkė su karamelizuotais burokėliais, taip su miško grybais, lašišos kapotinis, menkės filė su kanapėmis ir bulvių-pupelių salotomis; cezario salotos su lašiša; krevetės su alyvuogių užtepėle.
Smaližiams – mielinis pyragėlis su kokosų karamele ir migdolais, meduoliniai sausainiai, obuolių sūris, kūčiukai ir kisielius.
Minėtasis restoranas „Coffe Spells“ siūlo šventinę vakarienę už 104 eurus dviem asmenims arba 200 eurų keturiems.
Užsisakę gausite rožinio tuno ir jūržolės užkandėlę, marinuotų grybų su svogūnais ir čiobreliais, brusketos su lašiša ir kaparėliais, saulėje džiovintų pomidorų humuso.
Taip pat, tešlos krepšelių su batatų kremu ir skrudintomis migdolų sėklomis, silkės užkandį su grybais ir šalotiniais svogūnais, silkės kapotinį su karamelizuotais burokėliais ir obuoliais bei rūkyto ešerio paštetą su pagardais.
Karštas patiekalas – menkės filė su prieskoninių daržovių pagalvėle ir batatais, o vakaro pabaigai siūloma pasimėgauti kūčia su medumi ir riešutais, spanguolių kisieliumi.
Tiesa, kūčiukus reikia užsisakyti atskirai, todėl bendra užsakymo kaina gali padidėti. Jei nenorite kūčiukų, restoranas siūlo brandintą pyragą.
„Mažoji Ragainė“ taip pat siūlo nevargti virtuvėje ir užsisakyti maisto už 170 eurų keturiems asmenims arba 230 eurų šešiems.
Restoranas už šią kainą paruoš silkės su baravykais, keptos karpio filė svogūnų patale, „Dzūkiško” vinegreto, sluoksniuotų salotų su kepta lašišos filė.
Taip pat kapotos sviestinės tešlos pyragėlių su grybų arba daržovių įdaru, skumbrės užtepėlės su kaparėliais, sūdytos lašišos krepšelį su ikrais ir mango padažu.
Smaližiautojus „Mažoji Ragainė“ siūlo palepinti kalėdiniais sausainiais, šventiniu pyragu ir miško spanguolių kisieliumi.
Lietuviai Kalėdoms planuoja išleisti iki 200 eurų ar daugiau
Ekonomistams Lietuvoje stebint augantį vartojimą, naujausia apklausa rodo, kad beveik pusė šalies gyventojų – 45 proc. – tikisi Kalėdoms išleisti tiek pat, kiek pernai. Kalėdoms išleisti mažiau planuoja 15 proc., o daugiau nei pernai – 8 proc. šalies gyventojų.
Maždaug kas trečias dar neapsisprendęs dėl planuojamo kalėdinio biudžeto, nes jis priklausys nuo artimiausių mėnesių išlaidų maistui ir būstui, rodo „Ikea“ užsakymu tyrimą atlikusios bendrovės „Norstat“ duomenys.
Anot apklausos, 1 iš 4 gyventojų sako dovanoms išleisiantis daugiau nei 200 eurų. Lietuvos ir Estijos gyventojai išsiskiria kaip dosniausi dovanotojai Baltijos šalyse.
„Daugelis tų, kurie yra pasiryžę išlaikyti tą patį Kalėdų biudžetą ir daugiau jo skirti dovanoms, nusiteikę mažinti išlaidas kitiems, ne tokiems svarbiems pirkiniams“, – pranešime sakė „Ikea Lietuvos“ rinkos vadovė Jolita Juodzevičienė.
Didžiausias išlaidas – daugiau nei 200 eurų – dovanoms Lietuvoje planuoja 30–59 metų gyventojai, o 18–29 metų norėtų išleisti ne daugiau kaip 150 eurų.
Daugiausia įtampos, kaip ir pernai, gyventojams kelia dovanų paieška (31 proc.). Vis dėlto žmonės jaučia kiek mažiau streso dėl dovanoms ir šventiniam pasiruošimui skirtų išlaidų nei pernai – atitinkamai 25 proc. ir 34 proc.
Beveik pusė Lietuvos gyventojų teigia, kad pernai jiems pavyko laikytis suplanuoto Kalėdų biudžeto, o maždaug kas penktas prisipažįsta jį viršijęs. Geriausiai su tuo tvarkosi vyresnio amžiaus žmonės – pernai apie pusė jų neperžengė planuotų išlaidų ribų, o ketvirtadalis jaunesnių žmonių teigė išleidę daugiau.
Internetinę apklausą „Norstat“ atliko rugsėjį apklaususi 1065 Lietuvos gyventojų. Baltijos šalyse iš viso apklausta daugiau kaip 3,1 tūkst. žmonių.
