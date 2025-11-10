Stiklo kvartalas Vilniuje jau pasipuošė Kalėdoms: pamatykite, kaip viskas atrodo

Čia Kalėdų laukimo nuotaika įsivyrauja jau per Šv. Martyno dieną – šventę, kuri nuo senų laikų Europoje žymi rudens pabaigą ir šviesos sugrįžimą. Šv. Martyno diena, minima lapkričio 11-ąją, siekia IV amžių ir pasakoja apie romėnų kareivį Martiną, kuris vieną šaltą naktį sutiko elgetą ir, neturėdamas ką duoti, perplėšė savo apsiaustą pusiau, kad sušildytų vargšą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Stiklo kvartalas jau pasiruošė šventėms
Tą pačią naktį jam apsireiškė Kristus, apsisiautęs ta pačia apsiausto puse. Šis gestas tapo gailestingumo, šviesos ir bendrystės simboliu. Viduramžių Europoje Šv. Martyno diena buvo ypatinga riba – baigdavosi žemės ūkio darbai, prasidėdavo advento laukimas, uždegdavo žibintus ir žvakes, simboliškai įžiebdami šviesą tamsoje.
Vaikai eidavo su žibintais per miestelius, o suaugusieji dalydavosi maistu ir vynu. Stiklo kvartalo bendruomenė, tęsdama šią seną tradiciją, puošiasi šviesomis būtent Šv. Martyno dienai – taip pažymėdama šviesos pergalę prieš tamsą ir kviesdama miestiečius kartu pradėti laukimo laiką.
Ištikimi savo tradicijai, Stiklo kvartalo gyventojai ir kūrėjai paverčia kvartalą natūraliu, gyvu Kalėdų miesteliu, kur šviesa, menas ir bendruomeniškumas susilieja į vieną šiltą laukimo nuotaiką.
Šiemet kvartalo šviesas Stiklių gatvėje papildo atviro meno galerijos „ARTerija“ meninė instaliacija „Vilniaus šypsenos“, sukurta Julijos Janus ir Petro Saulėno. Jos formos primena advento ir chanukos žvakių simbolius, o žalios, purpurinės, baltos ir oranžinės šviesos atspalviai perteikia atgimimo, tolerancijos, priėmimo ir draugystės prasmę.
Tad kol miestas dar tik ruošiasi šventėms, Stiklo kvartalas jau kviečia pasivaikščioti po šviesų ir kūrybos takus, kur Kalėdos prasideda anksčiau nei bet kur kitur.
Pasak Julijos Janus – Stiklo kvartalo idėjos autorės ir vietokūros dizainerės, kvartalas kasmet patvirtina savo, gyvo ir tikrojo Vilniaus Kalėdų miestelio vardą.
„Kalėdų miestelis turi būti bendruomeniškas, natūralus, turintis daug įėjimų ir išėjimų. Stiklo kvartalas savo struktūra yra mažas miestelis mieste – penkios gatvės iš visų pusių suteka į natūralią mikroaikštę prie garsiojo „Stiklių“ viešbučio. Šį privalumą supratau dar 2018 metais, ir nuo to laiko, kvartalo bendruomenės dėka, Kalėdų laukimo šviesų signalu tampa Šv. Martyno diena, o šventinis laikotarpis tęsiasi net iki vasario pabaigos,“ – sako Julija Janus.
