Inga Žuolytė namuose jau pasipuošė Kalėdų eglę: pamatykite, kaip atrodo

Namuose – eglė
Vos spėjusi atsisveikinti su Helovinu, I. Žuolytė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame fiksuojamas šventinis virsmas – namuose suspindo sidabru tviskanti eglė ir jaukus, baltomis detalėmis žėrintis dekoras.
„O man Kalėdos! Arba kiekvienas iš proto einam savaip“, – prie vaizdo įrašo Instagram paskyroje rašė Inga.
Įraše užfiksuota šventiškai pasipuošusi eglutė, padabinta baltomis gėlėmis, girliandomis ir elegantiškais stiklo žaisliukais.
Kaip pati Žuolytė paaiškino, šiemet ji pasirinko visai kitokią nuotaiką nei pernai: „Nežinia, ar šiais metais per šventes turėsime sniego, todėl bent namuose baltos Kalėdos.“
Sekėjų reakcija
Po įrašu pasipylė komentarai:
„Su metais supranti, kad laikas per greit lekia. Jei pasipuoši gruodžio vidury, net nespėji pajusti švenčių – per darbus. Pas mus visad gyva eglutė, tai laukiu gruodžio pirmos savaitės, bet dėl kitų dekoracijų, manau, dėsiu anksčiau“, – rašė viena skaitytoja.
„Tokia realybė“, – pridūrė kita.
