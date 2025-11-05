 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Žuolytė namuose jau pasipuošė Kalėdų eglę: pamatykite, kaip atrodo

2025-11-05 12:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 12:30

Nors už lango dar tik lapkričio pradžia, nuomonės formuotoja Inga Žuolytė jau panardino savo namus į Kalėdų laukimo šviesas.

Inga Žuolytė (nuotr. Instagram)

Nors už lango dar tik lapkričio pradžia, nuomonės formuotoja Inga Žuolytė jau panardino savo namus į Kalėdų laukimo šviesas.

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Namuose – eglė

Vos spėjusi atsisveikinti su Helovinu, I. Žuolytė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame fiksuojamas šventinis virsmas – namuose suspindo sidabru tviskanti eglė ir jaukus, baltomis detalėmis žėrintis dekoras.

„O man Kalėdos! Arba kiekvienas iš proto einam savaip“, – prie vaizdo įrašo Instagram paskyroje rašė Inga.

Įraše užfiksuota šventiškai pasipuošusi eglutė, padabinta baltomis gėlėmis, girliandomis ir elegantiškais stiklo žaisliukais.

Kaip pati Žuolytė paaiškino, šiemet ji pasirinko visai kitokią nuotaiką nei pernai: „Nežinia, ar šiais metais per šventes turėsime sniego, todėl bent namuose baltos Kalėdos.“

Sekėjų reakcija

Po įrašu pasipylė komentarai:

„Su metais supranti, kad laikas per greit lekia. Jei pasipuoši gruodžio vidury, net nespėji pajusti švenčių – per darbus. Pas mus visad gyva eglutė, tai laukiu gruodžio pirmos savaitės, bet dėl kitų dekoracijų, manau, dėsiu anksčiau“, – rašė viena skaitytoja.

„Tokia realybė“, – pridūrė kita.

2025-11-05 12:51
Absurdas jau lapkriti eglutę pasipuošti..
Atsakyti
Taip ir jaučiasi,
Taip ir jaučiasi,
2025-11-05 12:52
kad nukrypimams ribų nėra. Tai ką per Naujuosius darys, eis ramunių skinti?
Atsakyti
aš tai dedu Velykoms kiaušinius
aš tai dedu Velykoms kiaušinius
2025-11-05 12:36
labai negraži,lep tep tokia,matyt,dirbtinė,natūralios joks protinga sžmogus nestato 2 mėnesius,o dirbtinės nė už ką
Atsakyti
