Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Inga Žuolytė gimtadienį atšventė netikėtai ir pasidalijo užburiančiais kadrais: „Pats likimas taip sudėliojo“

2025-10-29 21:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 21:07

Spalio 25-ąją garsi nuomonės formuotoja Inga Žuolytė atšventė savo gimtadienį. Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniuose tinkluose.

Inga Žuolytė (nuotr. Instagram)
12

Spalio 25-ąją garsi nuomonės formuotoja Inga Žuolytė atšventė savo gimtadienį. Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniuose tinkluose.

REKLAMA
1

Jomis leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Inga Žuolytė
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Žuolytė

Žadą atimantys kadrai

Kadrais išties užburiantys: nuotraukose matosi gražiosios Italijos peizažai bei grožiu ir energija spinduliuojanti Inga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie užfiksuotų akimirkų moteris rašė:

„31-ojo gimtadienio karuselė.

Pats likimas šiemet taip sudėliojo aplinkybes, jog gimtadienį paminėčiau Italijoj. Ir galiu pasakyt, jog labai patiko spalio mėnesį šią progą pasitikti ten, kur šilta ir nelyja. Kartosiu. Dėkinga visiems, kurie nepamiršo, pasveikino bei spalio 25-tąją man padarė tikrai ypatingesnę.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų