Princas Harry ir Meghan Markle pastebėti viešumoje: užfiksavo emocijų protrūkį

Princas Harry ir Meghan sulaukė visų žvilgsnių, kai antradienio vakarą pasirodė beisbolo varžybose.
Karališkoji pora gavo pačias geriausias vietas arenoje – pirmoje eilėje – ir iš visos širdies palaikė „LA Dodgers“ komandą ketvirtajame Pasaulio serijos mače. Jie dar kartą įrodė, kad yra tvirtai įsitvirtinę Los Andželo gyvenime, pasirodę vilkėdami vietinės komandos atributiką.
Parodė emocijas
Televizijos kameros netruko užfiksuoti Harry ir Meghan minioje, kai šie entuziastingai plojo ir džiūgavo palaikydami komandą.
Porai atitekusios vietos pirmoje eilėje vertinamos dešimtimis tūkstančių dolerių. Už jų sėdėjo buvęs krepšininkas Magic Johnson ir beisbolo legenda Sandy Koufax. Magic yra vienas iš komandos savininkų, o Sandy – keturis kartus Pasaulio seriją laimėjęs ir į Šlovės muziejų įtrauktas metikas.
Prieš rungtynes Harry ir Meghan buvo matyti besišypsantys ir sveikinantys gerbėjus, kai jie atvyko į areną. Meghan sėdėjo šalia Harry, kuris užėmė vietą prie praėjimo. Abu pasirinko suderintus aprangos derinius – „LA Dodgers“ kepures, juodas kelnes, baltus marškinėlius ir tamsiai mėlynus švarkelius.
Jie buvo parodyti ir ant didžiojo ekrano priešais sausakimšą minią, kurioje netrūko garsenybių. Tarp jų – James Marsden, Austin Butler, Sydney Sweeney ir Tobey Maguire.
Princas ir hercogienė atrodė puikiai nusiteikę – su šypsenomis stebėjo žaidimą, plojo ir džiūgavo, mėgaudamiesi vakaru pirmoje eilėje.
