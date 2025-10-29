Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Princas Harry ir Meghan Markle pastebėti viešumoje: užfiksavo emocijų protrūkį

2025-10-29 20:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 20:41

Karališkoji pora – princas Harry ir Meghan Markle – sulaukė išskirtinio dėmesio, kai pirmoje eilėje stebėjo „LA Dodgers“ rungtynes Pasaulio beisbolo serijoje. Jie mėgavosi žaidimu, itin emocingai sirgdami už vietinę komandą.

Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
9

0

Princas Harry ir Meghan sulaukė visų žvilgsnių, kai antradienio vakarą pasirodė beisbolo varžybose.

Princas Harry ir Meghan Markle
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karališkoji pora gavo pačias geriausias vietas arenoje – pirmoje eilėje – ir iš visos širdies palaikė „LA Dodgers“ komandą ketvirtajame Pasaulio serijos mače. Jie dar kartą įrodė, kad yra tvirtai įsitvirtinę Los Andželo gyvenime, pasirodę vilkėdami vietinės komandos atributiką.

Parodė emocijas

Televizijos kameros netruko užfiksuoti Harry ir Meghan minioje, kai šie entuziastingai plojo ir džiūgavo palaikydami komandą.

Porai atitekusios vietos pirmoje eilėje vertinamos dešimtimis tūkstančių dolerių. Už jų sėdėjo buvęs krepšininkas Magic Johnson ir beisbolo legenda Sandy Koufax. Magic yra vienas iš komandos savininkų, o Sandy – keturis kartus Pasaulio seriją laimėjęs ir į Šlovės muziejų įtrauktas metikas.

Prieš rungtynes Harry ir Meghan buvo matyti besišypsantys ir sveikinantys gerbėjus, kai jie atvyko į areną. Meghan sėdėjo šalia Harry, kuris užėmė vietą prie praėjimo. Abu pasirinko suderintus aprangos derinius – „LA Dodgers“ kepures, juodas kelnes, baltus marškinėlius ir tamsiai mėlynus švarkelius.

Jie buvo parodyti ir ant didžiojo ekrano priešais sausakimšą minią, kurioje netrūko garsenybių. Tarp jų – James Marsden, Austin Butler, Sydney Sweeney ir Tobey Maguire.

Princas ir hercogienė atrodė puikiai nusiteikę – su šypsenomis stebėjo žaidimą, plojo ir džiūgavo, mėgaudamiesi vakaru pirmoje eilėje.

