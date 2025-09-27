Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė užėmė 8-ą vietą pasaulio čempionate Meksikoje

Mūsiškiai šansus kovoti dėl medalių prarado penktadienį, kai ketvirtfinalyje 0-2 (1:10, 5:8) pralaimėjo Kubai. Pirmose rungtynėse lietuviai didesnių šansų neturėjo, o antrose 3 kėlinukus vyko lygus žaidimas (3:3), bet vėliau kubiečiai galingu puolimu atitrūko nuo lietuvių.
Pirmose rungtynėse vienintelį tašką Lietuvai pelnė Julius Zlataravičius. Antrame mače po tašką surinko Augustas Jansonas, Eligijus Miciuta, Varvara Baitiul, Kira Baitiul ir Gerda Vikulovaitė.
Akistatoje dėl 5-8 vietų Lietuva 1-2 (13:1, 1:2, 4:7) pralaimėjo Kenijai. Pirmose rungtynėse lietuviai visiškai dominavo prieš varžovus: 4 tšk. pelnė A. Jansonas, po 3 – E. Miciuta ir J. Zlataravičius, 2 – V. Baitiul ir 1 – K. Baitiul. Antrame mače tašką pelnė tik A. Jansonas, trečiose rungtynėse 2 tšk. surinko A. Jansonas, po 1 – E. Miciuta ir V. Baitiul.
Šeštadienį rungtynėse dėl 7-os vietos lietuviai 0-2 (0:7, 5:15) nusileido japonams. Antrame susitikime 2 tšk. pelnė Vismantas Vailionis, po 1 – A. Jansonas, K. Baitiul ir G. Vikulovaitė.
