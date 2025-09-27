Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė užėmė 8-ą vietą pasaulio čempionate Meksikoje

2025-09-27 22:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 22:12

Meksikoje surengtame pasaulio jaunių beisbolo-5 čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 8-ą vietą.

WBSC nuotr. | Organizatorių nuotr.

Meksikoje surengtame pasaulio jaunių beisbolo-5 čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 8-ą vietą.

0

Mūsiškiai šansus kovoti dėl medalių prarado penktadienį, kai ketvirtfinalyje 0-2 (1:10, 5:8) pralaimėjo Kubai. Pirmose rungtynėse lietuviai didesnių šansų neturėjo, o antrose 3 kėlinukus vyko lygus žaidimas (3:3), bet vėliau kubiečiai galingu puolimu atitrūko nuo lietuvių.

Pirmose rungtynėse vienintelį tašką Lietuvai pelnė Julius Zlataravičius. Antrame mače po tašką surinko Augustas Jansonas, Eligijus Miciuta, Varvara Baitiul, Kira Baitiul ir Gerda Vikulovaitė.

Akistatoje dėl 5-8 vietų Lietuva 1-2 (13:1, 1:2, 4:7) pralaimėjo Kenijai. Pirmose rungtynėse lietuviai visiškai dominavo prieš varžovus: 4 tšk. pelnė A. Jansonas, po 3 – E. Miciuta ir J. Zlataravičius, 2 – V. Baitiul ir 1 – K. Baitiul. Antrame mače tašką pelnė tik A. Jansonas, trečiose rungtynėse 2 tšk. surinko A. Jansonas, po 1 – E. Miciuta ir V. Baitiul.

Šeštadienį rungtynėse dėl 7-os vietos lietuviai 0-2 (0:7, 5:15) nusileido japonams. Antrame susitikime 2 tšk. pelnė Vismantas Vailionis, po 1 – A. Jansonas, K. Baitiul ir G. Vikulovaitė.

WBSC nuotr. | Organizatorių nuotr.
Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė žengė į pasaulio čempionato ketvirtfinalį

