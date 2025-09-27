„Olympiacos“ iškėlė pirmąjį sezono trofėjų

Supertaurės finale triumfavo Pirėjo „Olympiacos“, Rode 92:83 (26:17, 23:19, 21:17, 22:30) nugalėję Patrų „Promitheas“.
Georgios Bartzoko auklėtinius link triumfo vedė Tyleris Dorsey – 23 minutės, 23 taškai (3/4 dvitaškių, 5/7 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovoti ir 4 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, pražanga ir 21 naudingumo balas.
16 taškų pridėjo Aleksandras Vezenkovas (5/5 dvitaškių, 1/5 tritaškių), po 11 – Donta Hallas (5 atk. kam., 3/3 dvitaškių) ir Thomasas Walkupas (4 rez. perd., 5 klados).
Patrų klubui 17 taškų sumetė Athanasios Bazinas (3/3 tritaškių, 5 rez. perd.), po 14 – Pauly Paulicapas (7 atk. kam., 7/7 dvitaškių) ir Kendale’as McCullumas (8 rez. perd., 4 per. kam., 0/3 tritaškių), 11 – Robas Gray’us (4/13 meimų, 4 rez. perd., 3 per. kam.).
„Olympiacos“ šį titulą iškovojo ketvirtąjį kartą paeiliui, nors šįkart nesutiko pagrindinių konkurentų.
Atėnų „Panathinaikos“ turnyre nedalyvavo dėl išvykos į Australiją ir pasiruošimo Eurolygai planų.
