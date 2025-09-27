Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Olympiacos“ iškėlė pirmąjį sezono trofėjų

2025-09-27 21:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 21:59

Graikijoje paaiškėjo pirmojo sezono trofėjaus savininkai.

Th.Walkupas kelia trofėjų

Graikijoje paaiškėjo pirmojo sezono trofėjaus savininkai.

REKLAMA
0

Supertaurės finale triumfavo Pirėjo „Olympiacos“, Rode 92:83 (26:17, 23:19, 21:17, 22:30) nugalėję Patrų „Promitheas“.

Georgios Bartzoko auklėtinius link triumfo vedė Tyleris Dorsey – 23 minutės, 23 taškai (3/4 dvitaškių, 5/7 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovoti ir 4 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, pražanga ir 21 naudingumo balas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

16 taškų pridėjo Aleksandras Vezenkovas (5/5 dvitaškių, 1/5 tritaškių), po 11 – Donta Hallas (5 atk. kam., 3/3 dvitaškių) ir Thomasas Walkupas (4 rez. perd., 5 klados).

REKLAMA
REKLAMA

Patrų klubui 17 taškų sumetė Athanasios Bazinas (3/3 tritaškių, 5 rez. perd.), po 14 – Pauly Paulicapas (7 atk. kam., 7/7 dvitaškių) ir Kendale’as McCullumas (8 rez. perd., 4 per. kam., 0/3 tritaškių), 11 – Robas Gray’us (4/13 meimų, 4 rez. perd., 3 per. kam.).

„Olympiacos“ šį titulą iškovojo ketvirtąjį kartą paeiliui, nors šįkart nesutiko pagrindinių konkurentų.

Atėnų „Panathinaikos“ turnyre nedalyvavo dėl išvykos į Australiją ir pasiruošimo Eurolygai planų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų