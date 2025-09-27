„Mototoja Race Druskininkai“: skaičiai po kablelio, kova dėl titulų ir smūgiai į bortus

Tradiciškai varžybas pradėjo mažiausio darbo tūrio variklius turinčių, bet anaiptol ne lėčiausių automobilių pilotai – SGC-1 klasė. Jų čia laukė papildomas iššūkis – šalta, vos kelių laipsnių temperatūros asfalto danga, nuo kurios būtent pirmosios kategorijos dalyviai savo padangomis nušlavė dulkes.
Čia prie starto stojo devyni dalyviai, o jų gretose pergalę šventė ir taip čempiono titulą užsitikrino panevėžietis Artūras Kazakauskas su „Honda“. Jis per keturis važiavimus sukaupė septynių sekundžių persvarą prieš Gytį Strungį. Trečiąją vietą iškovojo Lukas Staškūnas, kurio iš prizininkų trejeto neišmetė net viena nuversta gairelė bei už ją skirtos penkios baudos sekundės.
SGC-2 įskaitoje „Mototoja Race Druskininkai“ nugalėtoju tapo Rytis Jankevičius su „Mazda MX-5 Miata“. Jis po keturių važiavimų vos 0,017 sek. aplenkė Algirdą Gricių. Trečioje vietoje įsitvirtino Vytenis Butkevičius, kuriam Algirdo Griciaus užimta antroji vieta padėjo išsaugoti čempiono titulą. Šioje įskaitoje startavo 17 pilotų.
SGC-3 kategorijoje startavo 23 pilotai. Itin atkakli kova visą dieną virė tarp Dariaus Kliaudaičio su „Toyota GR Yaris“ ir Tomo Kuzmarsko su BMW. Dar prieš startą buvo aišku – kuris finišuoja aukščiau, tas ir užsitikrina šių metų čempiono vardą. Ir čia kiek daugiau nei viena sekunde pergalę šventė ir pirmąjį Lietuvos čempiono vardą iškovojo Darius Kliaudaitis. Tomui Kuzmarskui teko tenkintis antra vieta, o ant trečiosios vietos laiptelio žengė Šarūnas Visockas.
Galingiausių automobilių klasėje SGC-4 tarp 16 pilotų greičiausias buvo Laurynas Gončauskas, penkiomis sekundėmis pranokęs Andrių Macį. Nuo pastarojo dar už pusės sekundės finišavo Mindaugas Rickevičius.
OC kategorijoje, kurioje įprastai varžosi visų klasių dalyviai ir tie sportininkai, kurių technika neatitinka SGC įskaitų techninio reglamento, susibūrė net 42 dalyviai. Pergalę čia šventė 0,9 sek. artimiausią varžovą Renatą Pulkiną pranokęs Laurynas Gončauskas. Trečias su 1,8 sek. deficitu – Andrius Macys.
Komandinėje įskaitoje triumfavo 47 taškus surinkusi „Automotive.lt“ komanda. 41 tašką iškovojo ir antri liko „3,5 vožtuvo“ ekipos nariai. Trečioje vietoje – 38 balus sukaupę „Ovoko x Flameris Racing“ sportininkai.
Varžybose netrūko ne tik atkaklios kovos, bet ir aštresnių momentų. Savo galimybes pervertinusiems dalyviams teko išmėginti ir Gardino gatvėje įrengtos trasos bortų kietumą. Kai kam įtampos neatlaikė ir techniniai automobilių mazgai – sankabos ar aušinimo sistemos.
Galiausiai po visų klasių prizininkų apdovanojimo buvo paskelbtas ir pagrindinio trofėjaus – Druskininkų mero Ričardo Malinausko taurės laimėtojas. Šis prizas buvo skirtas vieno greičiausio važiavimo autoriui. Garbingiausią trofėjų iškovojo Laurynas Gončauskas, kuris prie „Volkswagen Golf“ vairo trasą įveikė per 1 min. 5,584 sek. ir iš Druskininkų grįžo iš viso su trimis taurėmis rankose.
