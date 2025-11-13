 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grupė parlamentarų siūlo gynybai skirti tik 5 proc. BVP: pasiūlė, kur nukreipti likusią sumą

2025-11-13 19:07 / šaltinis: BNS
2025-11-13 19:07

Grupė Seimo valdančiųjų siūlo kitąmet gynybai numatytus 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) mažinti iki 5 proc., o likusią sumą nukreipti vidaus saugumui ir keliams.

Lietuvos kariuomenės įsigytos savaeigės haubicos PzH 2000. KAM nuotr.

Grupė Seimo valdančiųjų siūlo kitąmet gynybai numatytus 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) mažinti iki 5 proc., o likusią sumą nukreipti vidaus saugumui ir keliams.

10

Tokį siūlymą trečiadienį registravo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai Rimas Jonas Jankūnas, Bronius Ropė, Jaroslavas Narkevičius, mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas, „aušriečiai“ Lina Šukytė-Korsakė ir Aidas Gedvilas.

Projekte teigiama, kad gynybai skyrus 5,38 proc. BVP, nukentės Lietuvos žmonių saugumas. Akcentuojama, jog dabar Vyriausybės suplanuotame biudžete statutinėms tarnyboms skirtos lėšos yra per mažos.

Taip pat rašoma, jog daugelis šalies kelių ir tiltų yra prastos būklės, kas neva mažina viešųjų paslaugų prieinamumą ir investicinį patrauklumą.

Kaip skelbta, kitąmet statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams didinti iš viso numatyta 24,1 mln. eurų, vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėtų augti 110 eurų (5 proc.)

Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau profesinės sąjungos teigia, kad didesnėms pareigūnų algoms suplanuotos lėšos sumažėjo apie 30 mln. eurų, o statutinėms įstaigoms iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.

ELTA primena, kad šių metų birželį NATO sąjungininkės susitarė iki 2035 m. gynybai ir susijusioms išlaidoms skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), pritarusios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) siūlomam išlaidų padidinimui siekiant atgrasyti Rusiją. 

Savo ruožtu Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.

