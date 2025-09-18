Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Pasakė, kada būtina pakeisti dantų šepetėlį: daugelis to nedaro

2025-09-18 07:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 07:45

Tinkama dantų priežiūra – raktas į sveiką ir gražią šypseną. Vis tik, graži šypsena priklauso ne tik nuo dantų valymo, bet ir nuo kitų mūsų įpročių, pavyzdžiui, ar laiku pakeičiame dantų šepetėlį, vengiame žalingų įpročių praskalaujame burną po valgio ar net to, ką dedame į burną.

Dantų valymas (nuotr. Shutterstock.com)

Tinkama dantų priežiūra – raktas į sveiką ir gražią šypseną. Vis tik, graži šypsena priklauso ne tik nuo dantų valymo, bet ir nuo kitų mūsų įpročių, pavyzdžiui, ar laiku pakeičiame dantų šepetėlį, vengiame žalingų įpročių praskalaujame burną po valgio ar net to, ką dedame į burną.

0

Svarbiausiais punktais, kaip tinkamai pasirūpinti dantimis, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Žalgirio klinika. Įsidėmėkite – rūpintis dantimis svarbu bet kokiame amžiuje, o graži šypsena dažnai yra ir žmogaus vizitinė kortelė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškino, kaip tinkamai prižiūrėti dantis

Konsultuojantis su Kariesologijos ir endodontologijos skyriaus vedėja, gydytoja doc. dr. Rūta Bendinskaite, klinika dalijasi, ko būtina nepamiršti, kai kalbame apie dantų priežiūrą.

„Ar tikrai gerai prižiūrite dantis? Dauguma suklysta šioje vietoje…

Nesvarbu, kiek jums metų – taisyklės gražiai šypsenai galioja visiems

Kasdienė higiena

• Valykite dantis ne tik šepetėliu, bet ir tarpdančių siūlu ar šepetėliais – svarbiausia, taisyklingai.

• Jei dantys švarūs – liežuvis jais slysta lyg stiklu.

Apnašos ir uždegimas

• Apnašos gali sukelti ėduonį vos per 1 mėnesį, o dantenų uždegimą – per 2 savaites!

• Specialios tabletės, nudažančios apnašas, padeda pasitikrinti, kaip gerai išsivalote.

Priemonės

Šepetėlį keiskite vos šereliai nulinksta – kitaip jis nebeveiksmingas.

• Po valymo burną skalaukite tik nedideliu kiekiu vandens.

• Tinka ne tik pirktiniai skalavimo skysčiai, bet ir ramunėlių, medetkų ar ąžuolų žievės nuovirai .

Gyvenimo būdas ir mityba

• Venkite angliavandenių (ypač vakare) ir nikotino.

• Įtraukite daugiau rupaus, „dantų neapveliančio“ maisto.

• Po valgio naudinga nesaldinta arbata, morka ar kietasis fermentinis sūris – jie valo apnašas ir skatina seilių išsiskyrimą.

• Vyresniems žmonėms kramtomoji guma nėra pats geriausias pasirinkimas – tausokime dantis ir žandikaulio sąnarius.

Kada metas pas specialistą?

• Jei dantenos kraujuoja, atsirado akmenų ar jaučiate jautrumą – nelaukite, kreipkitės į gydytoją.

Nepamirškite: dantų sveikatą lemia ne tik priežiūra, bet ir genai, mityba bei bendra sveikatos būklė.

Kuri taisyklė jums atrodo sunkiausiai įgyvendinama kasdien?

Konsultavo Kariesologijos ir endodontologijos skyriaus vedėja, gydytoja doc. dr. Rūta Bendinskaitė“, – dalijosi Žalgirio klinika.

