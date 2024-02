Pasakė, kas kiek laiko reikia keisti dantų šepetėlį

Gydytoja odontologė dr. Safa Al-Naher pasidalino svarbiausiais patarimais, kad galėtumėte džiaugtis gražia ir sveika šypsena.

Kas kiek laiko keisti dantų šepetėlį?

Dr. S. Al-Naher teigia, kad dantų šepetėlį turėtumėte keisti vidutiniškai kas du mėnesius arba kai šereliai nusitrina. Ji teigė:

„Kai kurie elektriniai dantų šepetėliai dabar turi indikatorių, nurodantį, kada reikia keisti dantų šepetėlio galvutę. Taigi, tai labai palengvina darbą.“

Kitas klausimas, kuris kyla daugeliui – dantis valytis prieš pusryčius ar po jų? Odontologės teigimu, tik prieš pusryčiaujant ir niekada nereikėtų to daryti iškart po valgio, rašo express.co.uk.

Prieš valant dantis reikia palaukti bent 40 minučių po valgio, todėl geriausia dantis išsivalyti dar prieš pusryčiaujant.

Taip pat naudinga namuose turėti ir burnos skalavimo skysčio, nes jis tinka tam tikroms ligoms gydyti. Pavyzdžiui, jei sergate dantenų ligomis arba turite opų ir jums reikia jas gydyti, arba turite didelę dantų ėduonies riziką, verta naudoti dantų skalavimo skystį.

Tačiau odontologė pabrėžia, kad jo nerekomenduoja naudoti iškart po dantų valymo, nes dantų pastoje esančio fluorido koncentracija yra daug didesnė nei burnos skalavimo skystyje, tad išsiskalavę burną skysčiu jį tiesiog nuplaunate.

Jei jums reikia naudoti burnos skalavimo skystį, jį patartina naudoti kitu paros metu, ne iškart po dantų valymo, pavyzdžiui, po pietų, tada užuot valę dantis, galite naudoti burnos skalavimo skystį, kuris apsaugos dantis.

Be to, ji pažymi, kad daugelyje komercinių burnos skalavimo skysčių esantis didelis alkoholio kiekis gali sunaikinti visas gerąsias medžiagas jūsų burnoje.

Odontologė taip pat pasidalino patarimais, kaip apsaugoti savo dantenas – dažnai jos pažeidžiamos dėl per stipraus arba neteisingo dantų valymo. Jei pastebėjote, kad dantenos kraujuoja, sklinda blogas kvapas ir yra akivaizdžių ligos požymių, reikėtų apsilankyti pas odontologą.

Jei norite kuo labiau apsaugoti dantenas ir dantis, ji pataria naudoti elektrinį dantų šepetėlį, nes paprastu žmonės dažnai valo dantis per stipriai. Be to, valantis dantis juos šveiskite ne į šonus, o švelniais sukamaisiais judesiais.