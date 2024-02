Atsakė į amžiną klausimą: dantis valyti prieš ar po pusryčių?

M. Mosley, „Fast 800“ mitybos plano autorius, socialiniame tinkle „X“ (buvęs „Twitter“) atskleidė, kad rytinės dantų higienos laikas yra labai svarbus.

Dantis reikia valyti prieš pusryčius

Jis teigė, kad žmonės turėtų valytis dantis prieš pusryčiaudami, rašo express.co.uk. Nerimą kelia tai, kad dantų valymas po rytinio valgymo gali būti bloga žinia jūsų šypsenai, nebent palauktumėte pakankamai ilgai.

„Ar kas nors valosi dantis PRIEŠ pusryčius?, – klausė M. Mosley. – Taip pataria Amerikos odontologų asociacija. Jei to nedarote prieš, turėtumėte palaukti bent 30 min. po valgio, kad rūgštis nuo valgio nesusilpnintų emalio ir šepetėlis jo nepažeistų.“

Jo pasiūlymui pritarė TV laidos „Location, location, location“ vedėja Kirsty Allsopp: „Taip, mane to mokė prieš daugelį metų.“.

„Bet tada pusryčių skonis tampa kitoks, ar ne? – jai atsakė M. Mosley. – Bandau po pusryčių palaukti 30 minučių prieš valydamas dantis, bet tai nėra natūralu – tai tas pats, kaip laukti 30 minučių po tualeto kad nusiplautum rankas.“

Valydami dantis po pusryčių pakenksite dantims

Viename ankstesnių interviu express.co.uk vyriausiasis „Impress“ ortodontas Khaledas Kasemas paaiškino, kodėl dantų valymas iškart po valgio gali sukelti problemų.

„Visada patariame valytis dantis prieš pusryčius, – sakė gydytojas K. Kasemas. – Valgant pusryčius burnoje esanti rūgštis silpnina dantų emalį, o tai gali sukelti ėduonį ir kitas burnos sveikatos problemas.

Be to, jei dantis valysite per greitai po valgio, tai gali dar labiau pakenkti dantims, todėl, kai tik įmanoma, dantis valykite iškart pabudę, kad sustiprintumėte emalį ir pasiruoštumėte dienai.“

Jei pusryčiams mėgstate rūgštų maistą ar gėrimus, pavyzdžiui, kavą ar vaisius, Amerikos odontologų asociacija rekomenduoja po valgio palaukti 60 minučių ir tik tada valyti dantis, kad nepakenktumėte dantų emaliui.