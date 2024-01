Vitamino D trūkumą išduoda šie ženklai: pastebėkite laiku

Apie vitaminą D pašnekovas atsiliepė, kaip apie vieną iš svarbiausių aspektų normaliam organizmo funkcionavimui.

Pokalbio metu P. Žukauskas atskleidė, kad vitaminas D yra labai svarbus norint palaikyti gerą emocinę būseną, stiprius kaulus ir normalią odos būklę.

„Yra tas psichosocialinis, emocinis momentas, dėl ko nuotaika ženkliai pagerėja vartojant vitaminą D. Nors, iš principo, vitaminas nėra moduliatorius, kuris veiktų signalų nešiklius, bet pastebima, kad vartojant vitaminą D žmonių nuotaika geresnė.

Dar vitaminas D įeina į kaulų sudėtį. Jis mums reikalingas, sakykime, kaip statybinė medžiaga, kad susiformuotų sveiki kaulai ir griaučiai.

Dar išskirčiau odos būklę. Vitaminas D yra labai svarbus norint ją palaikyti normalią“, – tris aspektus išskyrė P. Žukauskas.

Vitamino D trūkumo simptomai

Pradėjus kalbėti apie organizmo siunčiamus signalus dėl vitamino D trūkumo, vaistininkas-vedėjas atskleidė, kad šie būna dviejų rūšių: trumpalaikiai ir ilgalaikiai.

„Trumpalaikį pablogėjimą siečiau su emocine sveikata. Gali išduoti nuovargis, nuotaikos nebuvimas, dažnas suirzimas, noro neturėjimas. Simptomus gali pritempti net iki depresijos, bet panašiai ir yra“, – apie trumpalaikį pablogėjimą pranešė pašnekovas.

„Ilgalaikį pablogėjimą siečiau su kaulų išretėjimu ir dėl to atsirandančiomis ligomis. Kenčia griaučių ir sąnarių būklė, dėl to per sąnarių skausmas gali informuoti, kad trūksta vitamino D“, – apie ilgalaikį vitamino D trūkumą kalbėjo vaistininkas-vedėjas.

„Dar dantų būklė gali kentėti nuo vitamino D trūkumo. Dantys tampa pažeidžiamais, daugiau porėtais, gali atsirasti skylučių <...>. Kai atsiranda mikroįtrūkimai, tai, pavyzdžiui, trūkstant vitamino D dantų būklė gali taip suprastėti, kad netgi galima nusilaužti dantį valgant kietą maistą“, – įspėjo P. Žukauskas.

Vasarą vitamino D gaunama daugiau

Nors vitamino D žmogui visuomet reikia tiek pat, tačiau Lietuvoje vasaromis mūsų organizmas jo gamina daugiau.

„Nėra išskirtas metų laikas, kada vitamino D reikia daugiau. Mes natūraliai saulės daugiau gauname vasaromis, tad ir vitamino D pasigamina daugiau. Tuo tarpu žiemą jo gaminasi mažiau“, – paaiškino pašnekovas.

Visgi, net ir vasaromis pasiekti reikiamą vitamino D normą žmogui nėra taip paprasta. P. Žukauskas atskleidė, kokiu būdu tai padaryti.

„Ką pamirštame, kad net ir vasarą mes slepiamės nuo saulės. O vitamui D gamintis reikia būti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Norint pasigaminti paros normą reiktų vieną valandą lauke būti visiškai nuogiems i apšviestiems saulės“, – pridūrė jis.

Vitamino galima gauti iš maisto

Nors vitamino D galima gauti per papildus ir preparatus, bet P. Žukauskas atskleidė, kokiame maiste jo dar galima atrasti.

„Galima vartoti riebesnį maistą, kepenis. Taip pat dar kiaušiniuose galima atrasti vitamino D. Iš esmės, gyvulinės kilmės maiste. Mat vitaminas D yra tirpus riebaluose, tad jo maisto sultyse neturėtų būti, bet jis visas turėtų būti kartu su riebalu“, – informavo vaistininkas-vedėjas.

Taip pat P. Žukauskas pasidalijo, jog ilgesnis laikas saulėje taip pat gali padėti gauti reikalingo vitamino: „Šiauriečiai, jeigu turi galimybę, žiemomis galėtų keliauti ten, kur yra saulės. O jeigu jiems šaltis nebaisus, tai gali būti nuogi saulėje, kad ir prie -10 laipsnių šalčio“, – šyptelėjo vaistininkas-vedėjas.