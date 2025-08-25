Tokios dienos nebuvo jau daugelį metų – Vilkaviškio rajone užfiksavo itin vėsius orus

Savaitės pradžioje laukia vėsūs ir lietingi orai, liudijo „Orai ir klimatas Lietuvoje“ autorius, meteorologas Gytis Valaika, bet nuo vidurio orai giedrės ir savaitės pabaiga bus vasariškai šilta.
„Paskutinę vasaros savaitę pradedame rugsėjį primenančiais orais. Labai vėsus ir drėgnas oras nuo šiaurinės Fenoskandijos dalies toliau plūsta į Lietuvą. Pirmadienis ir antradienis bus nešilti, su dažnu lietumi ar net smulkia kruša.
Nuo savaitės vidurio orai ims taisytis. Trečiadienį ir ketvirtadienį bus sausiau, o antroji savaitės pusė – vasariškai šilta. Taigi, kalendorinės vasaros pabaiga leis pasidžiaugti šiluma“, – buvo rašoma feisbuke.
Rugpjūčio 24-ąją buvo žemiausia oro temperatūra
Tiesa, rugpjūčio 24-oji buvo neįprastai vėsi, primenanti rudens lygiadienio orus, todėl natūralu, kad oras atrodė rudeninis.
„Maždaug pasižiūrėjus faktus: rugpjūčio 24-osios vidutinė oro temperatūra buvo viena žemiausių nuo praėjusio amžiaus vidurio.
Ji maždaug atitiko tą, kuri yra būdinga per rudens lygiadienį. Todėl nereikėtų stebėtis orų panašumu į rudenį. Nesušalkite“, – rašė G. Valaika feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Nuo trečiadienio – šiltesni orai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad nuo trečiadienio, anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, atkeliaus šiltesni ir sausesni orai dėl anticiklono, bet nuo penktadienio vėl priartės drėgnesnė ir vėjuotesnė ciklonų sistema.
„Nuo trečiadienio su sausesniais, ramesniais orais mus pasieks anticiklono gūbrys iš pietų, su juo vis šiltesnis oras plūstels. Nuo penktadienio iš šiaurės vakarų, link Šiaurės ir Rytų Europos plėsis nauja, drėgnesnė, kartais ir su stipresniu vėju, ciklonų sistema“, – dėstė ji.
Specialistės nuomone, įdomu tai, kad pagrindu šiai ciklonų sistemai taps link Europos pakrančių atlėkęs, jau aprimęs, buvęs tropinis ciklonas vardu „Erin“ (jau buvęs, nes pasiekę šiaurines platumas jie jau tampa tiesiog mažiau ar daugiau audringais ciklonais).
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., su perkūnija palis – naktį vėl daugiausia ir gausokai vakarinėje pusėje, nakties pradžioje su perkūnija, dieną protarpiais nulis jau daug kur, kai kur ir gausiau, popietę su perkūnija. Vėjas naktį vakarų, pajūryje šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 14–17°C.
Antradienį, rugpjūčio 26 d., protarpiais palis, kai kur gausokai ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5–10°C, pajūryje 12–14°C, dieną 15–18°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios naktį ir dienos pradžioje šiek tiek palis, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, naktį jau daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 4–8°C, pajūryje 9–12°C, dieną 17–19°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 5–8°C, dieną 20–25°C.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai su perkūnija nulis. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį 10–15°C, dieną 23–28°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., protarpiais su perkūnija palis- naktį daug kur gausokai, dieną gausiau rytinėje pusėje ir su smarkesne perkūnija. Vėjas naktį rytų, pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 21–26°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 17–22°C.
