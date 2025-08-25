Sinoptikė praneša, kurią šios savaitės dieną pagaliau ateis šiluma

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad dabar virš mūsų esančio ciklono „Severin“ įtaka dar stipri, todėl Lietuvoje vyrauja vėjuoti, lietingi ir vėsoki orai, bet nuo antradienio ciklonas silpnės, vėjas rims, nors lietaus dar pasitaikys.
„Ciklonų sistema virš Skandinavijos, Baltijos ir šiaurės rytų Europos dar stiprėja. Baltija ir Lietuva, kol kas bus ciklono, vardu „Severin“ pietvakarinėje dalyje – gana vėjuotoje, lietingoje ir dar vėsokoje.
Nuo antradienio ciklonas silpnės, vėjas aprims, nors atmosferos frontų debesys vis dar trumpu lietumi palaistys“, – rašė ji.
Nuo trečiadienio – šiltesni orai
Nuo trečiadienio, anot specialistės, atkeliaus šiltesni ir sausesni orai dėl anticiklono, bet nuo penktadienio vėl priartės drėgnesnė ir vėjuotesnė ciklonų sistema.
„Nuo trečiadienio su sausesniais, ramesniais orais mus pasieks anticiklono gūbrys iš pietų, su juo vis šiltesnis oras plūstels. Nuo penktadienio iš šiaurės vakarų, link Šiaurės ir Rytų Europos plėsis nauja, drėgnesnė, kartais ir su stipresniu vėju, ciklonų sistema“, – dėstė sinoptikė.
E. Latvėnaitės nuomone, įdomu tai, kad pagrindu šiai ciklonų sistemai taps link Europos pakrančių atlėkęs, jau aprimęs, buvęs tropinis ciklonas vardu „Erin“ (jau buvęs, nes pasiekę šiaurines platumas jie jau tampa tiesiog mažiau ar daugiau audringais ciklonais).
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., su perkūnija palis – naktį vėl daugiausia ir gausokai vakarinėje pusėje, nakties pradžioje su perkūnija, dieną protarpiais nulis jau daug kur, kai kur ir gausiau, popietę su perkūnija. Vėjas naktį vakarų, pajūryje šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 14–17°C.
Antradienį, rugpjūčio 26 d., protarpiais palis, kai kur gausokai ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5–10°C, pajūryje 12–14°C, dieną 15–18°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios naktį ir dienos pradžioje šiek tiek palis, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, naktį jau daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 4–8°C, pajūryje 9–12°C, dieną 17–19°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 5–8°C, dieną 20–25°C.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai su perkūnija nulis. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį 10–15°C, dieną 23–28°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., protarpiais su perkūnija palis- naktį daug kur gausokai, dieną gausiau rytinėje pusėje ir su smarkesne perkūnija. Vėjas naktį rytų, pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 21–26°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 17–22°C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!