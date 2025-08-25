Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė praneša, kurią šios savaitės dieną pagaliau ateis šiluma

2025-08-25 11:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 11:05

Virš Lietuvos šiuo metu siautėjantis ciklonas „Severin“ atneša vėjuotus, lietingus ir vėsius orus, tačiau jau nuo antradienio jo įtaka silpnės, trečiadienį orai taps sausesni ir šiltesni dėl anticiklono, o savaitės pabaigoje vėl priartės nauja, drėgnesnė ciklonų sistema.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad dabar virš mūsų esančio ciklono „Severin“ įtaka dar stipri, todėl Lietuvoje vyrauja vėjuoti, lietingi ir vėsoki orai, bet nuo antradienio ciklonas silpnės, vėjas rims, nors lietaus dar pasitaikys.

„Ciklonų sistema virš Skandinavijos, Baltijos ir šiaurės rytų Europos dar stiprėja. Baltija ir Lietuva, kol kas bus ciklono, vardu „Severin“ pietvakarinėje dalyje – gana vėjuotoje, lietingoje ir dar vėsokoje.

Nuo antradienio ciklonas silpnės, vėjas aprims, nors atmosferos frontų debesys vis dar trumpu lietumi palaistys“, – rašė ji.

Nuo trečiadienio – šiltesni orai

Nuo trečiadienio, anot specialistės, atkeliaus šiltesni ir sausesni orai dėl anticiklono, bet nuo penktadienio vėl priartės drėgnesnė ir vėjuotesnė ciklonų sistema.

„Nuo trečiadienio su sausesniais, ramesniais orais mus pasieks anticiklono gūbrys iš pietų, su juo vis šiltesnis oras plūstels. Nuo penktadienio iš šiaurės vakarų, link Šiaurės ir Rytų Europos plėsis nauja, drėgnesnė, kartais ir su stipresniu vėju, ciklonų sistema“, – dėstė sinoptikė.

E. Latvėnaitės nuomone, įdomu tai, kad pagrindu šiai ciklonų sistemai taps link Europos pakrančių atlėkęs, jau aprimęs, buvęs tropinis ciklonas vardu „Erin“ (jau buvęs, nes pasiekę šiaurines platumas jie jau tampa tiesiog mažiau ar daugiau audringais ciklonais).

Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., su perkūnija palis naktį vėl daugiausia ir gausokai vakarinėje pusėje, nakties pradžioje su perkūnija, dieną protarpiais nulis jau daug kur, kai kur ir gausiau, popietę su perkūnija. Vėjas naktį vakarų, pajūryje šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 813 m/s, gūsiai 1518 m/s. Naktį 711°C, pajūryje 1214°C, dieną 1417°C.

Antradienį, rugpjūčio 26 d., protarpiais palis, kai kur gausokai ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 712 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 510°C, pajūryje 1214°C, dieną 1518°C.

Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios naktį ir dienos pradžioje šiek tiek palis, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, naktį jau daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 48 m/s, dieną vakarinių krypčių 510 m/s. Naktį 48°C, pajūryje 912°C, dieną 1719°C.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 37 m/s, dieną rytinių krypčių 510 m/s. Naktį 58°C, dieną 2025°C.

Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai su perkūnija nulis. Vėjas rytų, pietryčių 712 m/s. Naktį 1015°C, dieną 2328°C.

Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., protarpiais su perkūnija palis- naktį daug kur gausokai, dieną gausiau rytinėje pusėje ir su smarkesne perkūnija. Vėjas naktį rytų, pietryčių naktį 510 m/s, dieną pietų, pietvakarių 712 m/s, dieną gūsiai 15 m/s. Naktį 1318°C, dieną 2126°C.

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietryčių 712 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 1014°C, dieną 1722°C.

