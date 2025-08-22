Sinoptikė perspėja – prie Lietuvos artėja ciklonas „Severin“: „Jau rytoj mus pasieks“

Pasak specialistės, šį savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje Lietuvą pasieks ir netoliese laikysis ciklonas „Severin“, atnešantis drėgnesnius ir vėjuotesnius orus.
„Virš Skandinavijos stiprėja drėgnesnių ir neramesnių ciklonų sistema, vis arčiau Baltijos ir Lietuvos plečiasi.
Vienas iš jų, vardu „Severin“, su banguotu atmosferos frontu jau rytoj mus pasieks, vėliau pasitrauks ryčiau, stiprės ir pasiliks netoli mūsų ir šį savaitgalį, ir kitos savaitės pradžioje“, – rašė ji.
Sinoptikės nuomone, artimiausiomis dienomis ir kitą savaitę Lietuvoje vyraus vėjuoti, dažnai lietingi orai, vietomis su gausesniais lietumis ir perkūnijomis.
„Baltija ir Lietuva bus pietvakarinėje, šį savaitgalį gana vėjuotoje, vėliau kiek ramesnėje jo dalyje. Lis ko ne kas dieną, penktadienį ir šeštadienį daugiau vakarinėje, šiaurės vakarinėje dalyje.
Vėliau trumpi lietūs, vietomis gausesni ir su perkūnijomis, daug kur mažiau ar daugiau laistys beveik visą kitą savaitę“, – paaiškino E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, rugpjūčio 22-osios naktį palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, vietomis gausokai, dieną vietomis trumpi lietūs nulis, daugiausia vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos pusėje, perkūnija sudundės. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 5–10°C, pajūryje 11–14°C, šilčiausia Kuršių nerijoje, dieną 17–22°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose ir šiaurės rytiniame pakraštyje.
Šeštadienį, rugpjūčio 23 d., protarpiais palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Dieną galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje šiaurės vakarų gūsiai iki 17 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 14–18°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d., protarpiais, su perkūnija palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 14–18°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., su perkūnija palis, gausiau dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 14–17°C.
Antradienį, rugpjūčio 26 d., šiek tiek palis, daugiausia dieną ir su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 8–10°C, pajūryje 11–13°C, dieną 14–17°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 27 d., šiek tiek palynos, naktį daugiausia pajūryje. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 11–13°C, dieną 15–20°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., gali šiek tiek palyti, daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 9–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 15–20°C.
Penktadienį, rugpjūčio 29 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 6–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 17–22°C.
