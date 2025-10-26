Pasienio punktai su Baltarusija uždaryti neribotam laikui

Kaip pranešė Nacionalinio krizių valdymo centras (NKVC), dėl ilgalaikio pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo bus svarstoma pirmadienio rytą vyksiančiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
„Nuo maždaug 22.10 val. dėl iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusių oro balionų laikinai nevykdomas transporto priemonių ir asmenų pralaidumas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus“, – pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Tuo metu Lietuvos oro uostai praneša, kad eismas Vilniaus oro uoste sustabdytas 21.46 val., veiklą atnaujinti planuojama 1.40 valandą.
Sustabdytas orlaivių eismas
Pirminėmis žiniomis, sprendimas trečią vakarą iš eilės apriboti oro uosto veiklą lėmė neidentifikuoti objektai, skrendantys jo kryptimi.
Kaip skelbė BNS, Vilniaus oro uosto darbas dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos taip pat buvo sutrikdytas penktadienį ir šeštadienį, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.
Bendrai paveikti maždaug 95 skrydžiai ir beveik 14 tūkst. keleivių.
Iš viso šią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas keturis kartus.
Reaguojant į šias situacijas, Lietuva taip pat kelis kartus buvo laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė sakė neatmetanti galimybės, kad sienos kontrolės punktai gali būti uždaryti ilgesniam laikui.
Ilgalaikis sienos uždarymas vers juos susitvarkyti.