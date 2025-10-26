Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Beprotybė Vilniaus oro uoste: skrydžiai sustabdyti – jau 4 atvejis per savaitę

Skelbia, kuriam laikui sustabdytas orlaivių eismas
2025-10-26 22:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 22:06

Sekmadienio vakarą sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) bei Lietuvos oro uostai. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.

Sekmadienio vakarą sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) bei Lietuvos oro uostai. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.

78

Kaip skelbiama, eismas kol kas apribotas keturioms valandoms – nuo 21.46 val. iki preliminariai 1.40 val.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Uždaryti pasienio punktai su Baltarusija

Taip pat, kaip informavo NKVC, uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Kol kas jie uždaromi neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.

„Nuo maždaug 22.10 val. dėl iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusių oro balionų laikinai nevykdomas transporto priemonių ir asmenų pralaidumas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus“, – pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.

Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla stabdoma jau ketvirtą kartą šią savaitę.

Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas

Kaip skelbta, šeštadienio vakarą buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.

Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.

Dėl pasikartojančių incidentų, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.

Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.

indeliai.lt

Matyt
Matyt
2025-10-26 22:20
Manau,kad tos provokacijos iš Baltarusijos ne šiaip sau, matyt jie nori išprovokuoti kažkokius karinius incidentus.
Atsakyti
SOS
SOS
2025-10-26 22:32
Brangūs Konservatoriai,gelbekit Lietuva !!!
Atsakyti
Egis
Egis
2025-10-26 22:10
Kas nors nufilmuokit tuos balionus, jau nebejuokinga. Vis skrenda, bet nieks nemato
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (78)
