Netrukus „Ryanair“ įsigalios nauja tvarka – be šios kortelės į lėktuvą neįlipsite: sukėlė daug klausimų

Žurnalistų kalbintas kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas–Makalius sako, kad tokie avialinijų sprendimai, kai viskas yra skaitmenizuojama yra neišvengiami. Be to, pats kelionių organizatorius sako palankiai žiūrintis į tokius pokyčius.
„Keleiviui gerokai mažiau rūpesčių, kadangi toli gražu ne visi turi galimybę atsispausdinti, bet tą padaryti jiems vis tiek paprasčiau, nei apsiprasti su naujovėmis ir išdrįsti pasinaudoti įlaipinimo kortele išmaniajame telefone. Ekologinis aspektas irgi, manau, vis labiau svarbus – mažiau popieriaus, mažiau atliekų“, – komentuoja Makalius.
Teigiamai artėjančius „Ryanair“ pokyčius vertina ir kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė, kuri pritaria, kad toks žingsnis yra natūralus ir atspindi šiuolaikinių keliautojų įpročius, kadangi didelė dalis keleivių dokumentus ir taip saugo savo telefonuose.
„Mūsų vertinimu, tai teigiamas pokytis – mažiau spausdintų dokumentų reiškia mažiau rūpesčių keliautojams ir mažesnį poveikį aplinkai. Be to, keleiviai gali pasirinkti jiems patogiausią formatą – PDF arba QR kodą, juos galima atsisiųsti el. paštu ar mobiliojoje programėlėje.
Svarbiausia – išsaugoti kortelę telefone ir pasirūpinti, kad įrenginys būtų įkrautas“, – akcentavo „Tez Tour“ atstovė.
Abu pašnekovai taip pat pažymi, kad ir paties „Ryanair“ duomenimis apie 80 proc. keleivių jau dabar naudojasi elektroninėmis įlaipinimo kortelėmis.
Yra ir neatsakytų klausimų
Visgi R. Širvisnkas- Makalius pabrėžia, kad dėl įvedamų pokyčių ir likusių ir tam tikrų „bet“.
„Man kyla ne tik klausimai, kaip absoliučiai visi keliautojai gali turėti išmaniuosius telefonus, bet ir ką daryti tuo atveju, jeigu po ilgos dienos kelionėje telefonas prieš skrydį tiesiog ima ir išsikrauna? Ar tuomet reikės mokėti kažkokią baudą/papildomą mokestį už popierinės įlaipinimo kortelės išdavimą?“, – klausimus kėlė R. Širvinskas.
Be to, Makalius atkreipia dėmesį, kad pasaulyje vis dar yra oro uostų, kuriuose už tai, kad galėtum pakrauti mobilųjį įrenginį, reikia susimokėti. Problemų, pasak R. Širvinsko, gali kilti ir vyresnio amžiaus keliautojams.
O kai kuriuose oro uostuose mobiliosios įlaipinimo kortelės išvis nėra priimamos.
„Dar praėjusiais metais taip buvo Korfu oro uoste Graikijoje. Ir kas nutiktų, jeigu „Ryanair“ programėlė sustreikuotų, jeigu nebūtų interneto ir neužkrautų informacijos“, – pridūrė Makalius.
Tiesa, I. Aukštuolytė sako, kad „Ryanair“ taip pat žada ir nemokamą pagalbą oro uostuose, jei jos prireiktų keleiviams. Be to, jos teigimu, skaitmeninę kortelę taip pat galima išsaugoti ir be interneto ryšio.
„Tai reiškia, kad net ir keliaujant be mobiliųjų duomenų, dokumentai lieka pasiekiami. Apsidraudimui vis dar galima turėti ir atsarginę spausdintą kopiją, nors ji oficialiai nebereikalinga“, – aiškino I. Aukštuolytė.
Lietuviam sunkumų kilti neturėtų
Tuo metu kalbėdamas apie lietuvius turistus, R. Širvinskas sako, kad didesnių problemų kilti neturėtų, kadangi mūsų šalyje daug gyventojų ir taip naudojasi mobiliaisiais įrenginiais.
„Skaitmeninėmis paslaugomis mokame ir esame skatinami naudotis ne tik aviacijoje, bet ir kasdienybėje. Todėl reikšminga dalis keleivių tikrai gebės pereiti prie skaitmeninės įlaipinimo kortelės be didesnių problemų“, – teigė Makalius.
Tam pritaria ir I. Aukštuolytė, kuri sako, kad lietuviai šiam pokyčiui yra pasiruošę.
„Mūsų patirtis rodo, kad dauguma lietuvių jau naudojasi skaitmeniniais sprendimais dėl jų patogumo. Keliautojai tampa vis labiau skaitmenizuoti, tad manome, kad jie yra pasiruošę šiam pokyčiui“, – komentavo „Tez Tour“ atstovė.
„Ryanair“ keičia bilietų išdavimo tvarką
Nuo lapkričio 12 d. bendrovė nustos išduoti fizinius bilietus ir prašys keleivių atsisiųsti elektroninius bilietus į savo išmaniuosius telefonus, skelbia „The Daily Mail“.
„Mes atsisakome popierinių įlaipinimo kortelių“, – sako bendrovės generalinis Michaelis O'Leary.
Anot jo, daugelis keleivių bet kokiu atveju naudojasi išmaniaisiais telefonais.
„Šiuo metu 85–90 proc. keleivių atvyksta su išmaniaisiais telefonais. Beveik 100 proc. keleivių turi išmaniuosius telefonus, ir mes norime, kad visi pereitų prie išmaniųjų telefonų technologijos“, – sako jis.
Pasak „Ryanair“, perėjimas prie skaitmeninių bilietų turėtų padėti sutaupyti 300 tonų popieriaus per metus. Be to, siekiama supaprastinti keliones, kad „visi kelionės dokumentai būtų prieinami vienoje patogioje vietoje“.
Programėlė taip pat teikia klientams „tiesioginius atnaujinimus iš „Ryanair“ operacijų centro sutrikimų atveju“.
„Jei praradote telefoną, tai ne problema. Jei esate užsiregistravę prieš atvykdami į oro uostą, mes nemokamai išduosime popierinę įlaipinimo kortelę oro uoste. Tačiau turite būti užsiregistravę prieš atvykdami į oro uostą“, – aiškina M. O‘Leary.
Net jei kliento telefono baterija išsikraus, jei jis užsiregistravo, jo eilės numeris vis tiek turėtų būti prieinamas „Ryanair“ sistemose.
„Tiesiog užtikrinkite, kad užsiregistruosite internetu prieš atvykdami į oro uostą, ir viskas bus gerai“, – priduria avialinijų vadovas.
Vyresnio amžiaus keliautojams atstovaujantys aktyvistai pasipiktino šiais planais ir juos vadina „gėdingu žingsniu“ bei kaltina aviakompaniją tuo, kad ji pelną laiko svarbesniu už kai kurių savo klientų poreikius.
Grupės, tarp kurių yra „Age UK“ ir „Silver Voices“, atstovaujančios vyresnių nei šešiasdešimties metų žmonių interesams, sako, kad šis žingsnis apsunkins skrydžius tiems, kurie neturi išmaniųjų telefonų arba turi sunkumų naudojantis technologijomis.
„Ryanair“ trečiadienį paskelbtame pranešime teigė, kad nuo lapkričio 12 d. pereis prie „100 proc. skaitmeninių įlaipinimo kortelių“.
Anksčiau ji planavo tai padaryti 3 d. datą, kai daugelis mokinių grįžta į klases po atostogų.
Šis žingsnis reiškia, kad keleiviai nebegalės atsisiųsti ir atsispausdinti savo įlaipinimo kortelės kopijos, o vietoj to turės naudoti skaitmeninę įlaipinimo kortelę, sukurtą „myRyanair“ programėlėje po skrydžio registracijos.
