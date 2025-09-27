Įspėja dėl tokio elgesio prie oro uosto: skirs baudą iki 1,2 tūkst. eurų

Skelbiama, kad ketvirtadienį Viešojo saugumo tarnyba Vilniuje fiksavo 3 draudžiamus dronų skrydžius oro uosto apylinkėse. Dėl šios neteisėtos dronų veiklos buvo paveikti 7 skrydžiai – 4 orlaiviai vėlavo išvykti, o dar 3 vėlavo atvykti.
„Tai ne pirmas kartas, kuomet dėl civilinių bepiločių orlaivių sutrikdomas oro uosto darbas. Ankstesniais atvejais 2 orlaiviai leidosi alternatyviuose oro uostuose“, – rašoma bendrovės pranešime.
„Oro navigacija“ atkreipia dėmesį, kad už bendrus naudojimo taisyklių pažeidimus numatytos baudos siekia nuo 500 iki 1 tūkst. eurų (prasižengus pirmąjį kartą) ir nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst. eurų su drono konfikskavimu už pakartotinį pažeidimą“, – akcentuojama pranešime.
Bauda iki 1,2 tūkst. eurų
Nurodoma, kad baudos už skraidymą draudžiamose zonose gali siekti nuo 400 iki 800 eurų su įrangos konfikskavimu. Pakartotinai prasižengus – nuo 800 iki 1,2 tūkst. eurų ir drono konfiskavimas.
„Tokiais atvejais, kaip buvo užfiksuoti penktadienį, gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė dėl saugos ir saugumo pažeidimų bei aviakompanijų ieškiniai dėl sutrikdytų skrydžių“, – praneša bendrovė.
ELTA primena, kad gavus informaciją apie galimai pastebėtą droną, Vilniaus oro uoste penktadienį buvo laikinai sustabdyti lėktuvų pakilimai ir nusileidimai, tuomet sakė Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas. Pasak jo, skrydžių veikla atnaujinta praėjus dešimčiai minučių.
Tiesa, tai – ne pirmas kartas, kada Vilniaus oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl pastebėtų įtartinų objektų. Panaši situacija vyko ir ketvirtadienį. Taip pat panašūs atvejai fiksuoti rugsėjo 9 ir 11 dienomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!