Skonių kelionė į Indiją: kuriuos prieskonius verta turėti kiekvienoje virtuvėje?

Karis: universalus prieskonis kasdieniams patiekalams
Karis yra vienas dažniausiai naudojamų prieskonių mišinių. Jis tinka sriuboms, troškiniams, daržovėms ar vištienai. Šis prieskonis suteikia švelnų aromatą ir sodrią spalvą, todėl jo pakanka vos arbatinio šaukštelio, kad paprastas patiekalas įgautų indiškų natų.
Garam masala: pagrindinis Indijos aromatas
Garam masala laikomas vienu svarbiausių indiškos virtuvės prieskonių. Tai aromatingas mišinys iš kumino, kardamono, cinamono, gvazdikėlių ir kitų prieskonių. Jis dažniausiai naudojamas gaminimo pabaigoje, kad sustiprintų skonį — dedamas į troškinius, lęšius, ryžius arba mėsos patiekalus.
Tandoori: ryškaus skonio prieskonių mišinys
Tandoori prieskoniai tradiciškai naudojami marinatams. Jie suteikia ryškią spalvą ir išraiškingą skonį, todėl puikiai tinka vištienai, daržovėms ar grilio patiekalams. Norint greitai paruošti indiško stiliaus vakarienę, pakanka sumaišyti tandoori su jogurtu ir trumpai palaikyti marinate.
Ciberžolė: spalva ir švelnus aromatas
Ciberžolė suteikia patiekalams ryškiai geltoną spalvą ir lengvą žemišką skonį. Ji naudojama sriubose, ryžiuose, troškiniuose ar daržovių patiekaluose. Ciberžolė dažnai yra pagrindinis komponentas įvairiuose prieskonių mišiniuose.
Kuminas: indiškų troškinių pagrindas
Kumino aromatas yra vienas iš labiausiai atpažįstamų Indijos virtuvėje. Jis suteikia gilų, šiek tiek riešutinį skonį ir ypač dažnai naudojamas lęšių patiekaluose, ryžiuose ir įvairiuose troškiniuose. Kuminas dažniausiai naudojamas maltas, o jo paskrudinimas ant sausos keptuvės sustiprina aromatą.
Kardamonas: subtilus akcentas ne tik desertams
Kardamonas dažnai siejamas su desertais, tačiau Indijoje jis naudojamas ir pikantiškuose patiekaluose. Šis prieskonis suteikia gaivų, šiek tiek salstelėjusį aromatą, todėl tinka ryžiams ir įvairiems gėrimams, tokiems kaip chai latte.
Prieskoniai, kurie pravers kiekvienoje virtuvėje
Norint pradėti pažintį su Indijos skonių pasauliu, pakanka turėti šiuos penkis prieskonius ar mišinius:
- Karis
- Garam masala
- Tandoori
- Ciberžolė
- Kuminas
Šie prieskoniai leidžia namuose atkurti daugelį populiariausių Indijos virtuvės patiekalų ir suteikti kasdienei vakarienei visiškai naują charakterį.
