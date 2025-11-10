 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Keliauk, Ragauk, Atrask

Skonių kelionė į Indiją: kuriuos prieskonius verta turėti kiekvienoje virtuvėje?

REKLAMA / 2025-11-10 13:46 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Aromatingi troškiniai, ryški spalva ir gilesni skoniai vilioja vis daugiau žmonių išbandyti indiškus patiekalus namuose. Tam nereikia sudėtingų ingredientų — pakanka kelių universalių prieskonių, kurie tinka tiek tradiciniams, tiek kasdieniškiems patiekalams.

Indiški prieskoniai (nuotr. Shutterstock.com)

Aromatingi troškiniai, ryški spalva ir gilesni skoniai vilioja vis daugiau žmonių išbandyti indiškus patiekalus namuose. Tam nereikia sudėtingų ingredientų — pakanka kelių universalių prieskonių, kurie tinka tiek tradiciniams, tiek kasdieniškiems patiekalams.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Karis: universalus prieskonis kasdieniams patiekalams

Karis yra vienas dažniausiai naudojamų prieskonių mišinių. Jis tinka sriuboms, troškiniams, daržovėms ar vištienai. Šis prieskonis suteikia švelnų aromatą ir sodrią spalvą, todėl jo pakanka vos arbatinio šaukštelio, kad paprastas patiekalas įgautų indiškų natų.

REKLAMA

Garam masala: pagrindinis Indijos aromatas

Garam masala laikomas vienu svarbiausių indiškos virtuvės prieskonių. Tai aromatingas mišinys iš kumino, kardamono, cinamono, gvazdikėlių ir kitų prieskonių. Jis dažniausiai naudojamas gaminimo pabaigoje, kad sustiprintų skonį — dedamas į troškinius, lęšius, ryžius arba mėsos patiekalus.

REKLAMA
REKLAMA

Tandoori: ryškaus skonio prieskonių mišinys

Tandoori prieskoniai tradiciškai naudojami marinatams. Jie suteikia ryškią spalvą ir išraiškingą skonį, todėl puikiai tinka vištienai, daržovėms ar grilio patiekalams. Norint greitai paruošti indiško stiliaus vakarienę, pakanka sumaišyti tandoori su jogurtu ir trumpai palaikyti marinate.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ciberžolė: spalva ir švelnus aromatas

Ciberžolė suteikia patiekalams ryškiai geltoną spalvą ir lengvą žemišką skonį. Ji naudojama sriubose, ryžiuose, troškiniuose ar daržovių patiekaluose. Ciberžolė dažnai yra pagrindinis komponentas įvairiuose prieskonių mišiniuose.

REKLAMA

Kuminas: indiškų troškinių pagrindas

Kumino aromatas yra vienas iš labiausiai atpažįstamų Indijos virtuvėje. Jis suteikia gilų, šiek tiek riešutinį skonį ir ypač dažnai naudojamas lęšių patiekaluose, ryžiuose ir įvairiuose troškiniuose. Kuminas dažniausiai naudojamas maltas, o jo paskrudinimas ant sausos keptuvės sustiprina aromatą.

REKLAMA

Kardamonas: subtilus akcentas ne tik desertams

Kardamonas dažnai siejamas su desertais, tačiau Indijoje jis naudojamas ir pikantiškuose patiekaluose. Šis prieskonis suteikia gaivų, šiek tiek salstelėjusį aromatą, todėl tinka ryžiams ir įvairiems gėrimams, tokiems kaip chai latte.

Prieskoniai, kurie pravers kiekvienoje virtuvėje

Norint pradėti pažintį su Indijos skonių pasauliu, pakanka turėti šiuos penkis prieskonius ar mišinius:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
  • Karis
  • Garam masala
  • Tandoori
  • Ciberžolė
  • Kuminas

Šie prieskoniai leidžia namuose atkurti daugelį populiariausių Indijos virtuvės patiekalų ir suteikti kasdienei vakarienei visiškai naują charakterį.

Tiems, kurie nori patogaus starto, rinkoje yra specialiai Indijos virtuvei skirtų prieskonių linijų. Pavyzdžiui, „Santa Maria“ kolekcija „Atrask Indijos skonius“ siūlo subalansuotus prieskonių mišinius, tinkančius tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems gamintojams.Plačiau apie juos galima sužinoti čia.

Gairės:
santa maria
prieskoniai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
santa maria
prieskoniai
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų