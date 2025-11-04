37 kv. metrų patalpą pakeitė neatpažįstamai: sunku patikėti, kad tai ta pati erdvė

Gargžduose dirbančios dailės mokytojos Nomedos studija – tai 37 kv. metrų ploto patalpos, kuriose kuria iki 20 žmonių grupės. Čia vaikai ir jaunimas praleidžia daug laiko, todėl reikia vietos ne tik kūrybai, bet ir poilsiui bei maistui – su virtuve, šaldytuvu ir būtiniausiais įrankiais, rašoma pranešime spaudai.
Kūrybinėse patalpose saugomi ir visi jos lankytojų darbai. Kad erdvė taptų patogesnė ir universalesnė, į pagalbą pasitelktos IKEA interjero dizainerės Dominyka Butkutė ir Ema Poškutė.
„Netipinė patalpa ir netipiniai poreikiai reikalauja išskirtinių sprendimų. Studijos įkūrėjai svarbiausia buvo lengvai transformuojama kūrybinė zona, kurioje, esant poreikiui, vietoje stalų galėtų būti naudojami molbertai.
Be to, studijoje reikėjo rasti vietos ir poilsio kampeliui. Savo ruožtu mums buvo svarbu išlaikyti vientisą interjero stilių bei jaukią atmosferą, kurią papildytų lankytojų kūriniai“, – sako D. Butkutė.
Nedidelėje erdvėje – daugiafunkciai sprendimai
Naujame studijos interjere funkcionaliai išnaudotas iki tol buvusių tuščių ir aukštų sienų plotas – ant jų pakabintos spintelės permatomomis durelėmis ir lentynėlės, tinkančios nuotraukoms, paveikslams ar širdžiai mieloms smulkmenoms eksponuoti.
„Čia galės nugulti paveikslai, laukiantys parodų, ir ką tik užbaigti darbai, kuriems reikia saugiai išdžiūti“, – sako interjero dizainerė E. Poškutė.
Pasak jos, patogus darbas ar kitos veiklos prasideda nuo tam tinkamai suplanuotos aplinkos. Todėl funkcionalumas išlaikytas ir kituose studijos interjero elementuose.
„Ieškodamos geriausių sprendimų, studijai parinkome modernaus dizaino nulenkiamuosius stalus su ratukais bei lengvai prižiūrimas sulankstomas ar viena ant kitos susidedančias kėdes, kurių paprastas dizainas dera įvairių stilių interjeruose. Tokie baldai yra praktiškas sprendimas įvairiose patalpose, kur nuolat susiburia daug žmonių.
Pavydžiui, tai gali būti bendradarbystės erdvės ar susirinkimų kambariai, kuriuos reikia transformuoti pagal situaciją, bet tikrai tinka ir namų aplinkoje“, – teigia interjero dizainerė E. Poškutė.
Tvarka prasideda nuo apgalvotų daiktų laikymo sprendimų
Dar vienas sprendimo pareikalavęs studijos ypatumas – įvairaus dydžio ir paskirties kūrybos priemonių gausa – nuo akvarelių, guašo ir akrilinių dažų iki teptukų, pieštukų ir flomasterių.
„Kad visa tai nevirstų chaosu, kuriant interjerą panašiose patalpose, svarbu aiškiai suplanuoti daiktų laikymo sistemą. Viskas turi būti lengvai pasiekiama, tačiau kartu – tvarkinga“, – sako interjero dizainerė D. Butkutė.
Tvarkai palaikyti dailės studijoje pasitelkta perforuotoji lenta su priedais, leidžianti greitai rasti reikiamas priemones ir jas patogiai susidėti atgal. Pasak interjero dizainerės, tokie sprendimai padeda išlaikyti darbo vietą švarią net tada, kai vienu metu kuria daug žmonių, bet puikiai tinka ir darbo zonose namuose ar ten, kur užsiimama hobiais.
„Tą patį principą pritaikėme ir virtuvės zonoje – čia pritaikyta ir panaudota baldų sistema, leidžianti maksimaliai išnaudoti ribotą erdvę.
Nedidelis įmontuojamasis šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, plautuvė ir gausybė stalčių užtikrina funkcionalumą bei patogų daiktų laikymą. Kadangi plautuvė naudojama ne tik maistui ruošti, bet ir priemonėms plauti, jos įrengtos dvi, kad visiems būtų patogiau dirbti kartu“, – sako D. Butkutė.
Interjero dizainerių patarimai įsirengiant darbo ar laisvalaikio kambarį
- Aiškiai apibrėžkite paskirtį. Dar planuodami erdvę ir jos pokyčius pagalvokite, kokioms veikloms bus skirta patalpa. Kai žinosite jos funkcijas, bus lengviau suplanuoti išdėstymą ir išpildyti visą jos potencialą.
- Išnaudokite aukštį. Jei turite mažai vietos, bet daug daiktų, išnaudokite tam sienų plotą – aukštos spintos, lentynos ar pakabinamos spintelių sistemos padės viskam atrasti savo vietą.
- Rinkitės neutralų spalvų pagrindą. Kad patalpa atrodytų lengvesnė ir šviesesnė, pagrindinėms apdailos dalims naudokite neutralius tonus. Toks sprendimas ypač pasiteisina tuomet, kai aplinkoje yra daug spalvingų daiktų ar meno kūrinių.
- Skirkite vietos poilsiui. Net ir darbo ar kūrybos vietoje verta numatyti nedidelį kampelį atsikvėpti. Atskiros, nedidelės poilsio vietos puikiai tinka norint pabendrauti ar pabūti vienumoje.
