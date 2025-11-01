 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Namuose pelėsio neliks nė kvapo: auginkite šiuos augalus

2025-11-01 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 10:30

Jei jūsų namuose pelėsis – dažna problema, šios penkios populiarios kambarinės gėlės gali padėti kovoti su problema.

Pelėsis namuose (nuotr. Shutterstock.com)

Jei jūsų namuose pelėsis – dažna problema, šios penkios populiarios kambarinės gėlės gali padėti kovoti su problema.

REKLAMA
0

Šaltuoju metų laiku išlaikyti namus sausus tampa sudėtingiau, nes drėgmė ore skatina pelėsio atsiradimą, rašoma express.co.uk.

Nors yra įvairių būdų kovoti su drėgme – drėgmės surinkėjai, dažnas vėdinimas, drėgnų paviršių valymas, drėgnų skalbinių nedžiovinimas namuose – tam tikri augalai taip pat gali padėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be estetinio privalumo, jie natūraliai valo orą ir gali sumažinti pelėsio atsiradimą. „TikTok“ turinio kūrėjas „bloom.buddy.plant“ pasidalijo penkiais augalais, kurie padeda kovoti su pelėsiu.

REKLAMA
REKLAMA

Gebenė lipikė

Gebenė lipikė – visžalis vijoklinis augalas, dažniausiai auginamas lauke, bet puikiai tinka ir patalpose.

REKLAMA

Ji „natūraliai filtruoja ore esančias pelėsių daleles ir sugeria perteklinę drėgmę“. Tyrimai rodo, kad gebenė geba pašalinti iki 78 proc. ore esančių pelėsio dalelių per vos 12 valandų.

Šis augalas ypač naudingas drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambariuose.

Vėzdūnė

Vėzdūnės taip pat sugeria perteklinę drėgmę ir pelėsių sporas. Jų plačios lapų struktūros veikia kaip natūralūs oro valytuvai.

REKLAMA
REKLAMA

Augalas gerai auga drėgnose patalpose, taip mažindamas pelėsiui palankią aplinką. Įraše teigiama, kad vėzdūnės „skaido toksines pelėsių sporas“.

Svarbu: vėzdūnės yra nuodingos katėms. Jei katė sugraužtų augalo dalį, galima susidurti su burnos dirginimu – tuomet kreipkitės į veterinarą.

Sansevjera

Sansevjera sugeria drėgmę ir toksinus iš oro. Be to, naktį ji išskiria deguonį, gerindama namų oro kokybę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai mažai priežiūros reikalaujantis augalas, puikiai tinkantis tiems, kurie nenori daug laiko skirti priežiūrai.

Svarbu: nepersistenkite laistant – per didelis vandens kiekis gali skatinti pelėsio atsiradimą vazone. Jei tai įvyksta, leiskite dirvožemiui išdžiūti prieš vėl laistant.

Papartis

Papartis puikiai auga drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambaryje, ir padeda užkirsti kelią pelėsiui.

REKLAMA

Augalas sugeria perteklinę drėgmę ir filtruoja pelėsių sporas bei toksinus.

Norint pasiekti geriausią efektą, laikykite jį patalpose su gera oro cirkuliacija, užtikrinkite netiesioginę saulės šviesą ir reguliariai laistykite.

Palmės

Tam tikros palmių rūšys, tokios kaip „Lady Palm“ ar „Bamboo Palm“, taip pat sugeria perteklinę drėgmę.

Jas galima laikyti drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambaryje, kur padeda sumažinti drėgmę ir apsaugo sienas bei paviršius nuo pelėsių.

Laikykite lapus švarius, kad palmės galėtų efektyviai valyti orą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų