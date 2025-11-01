Namuose pelėsio neliks nė kvapo: auginkite šiuos augalus

Šaltuoju metų laiku išlaikyti namus sausus tampa sudėtingiau, nes drėgmė ore skatina pelėsio atsiradimą, rašoma express.co.uk.
Nors yra įvairių būdų kovoti su drėgme – drėgmės surinkėjai, dažnas vėdinimas, drėgnų paviršių valymas, drėgnų skalbinių nedžiovinimas namuose – tam tikri augalai taip pat gali padėti.
Be estetinio privalumo, jie natūraliai valo orą ir gali sumažinti pelėsio atsiradimą. „TikTok“ turinio kūrėjas „bloom.buddy.plant“ pasidalijo penkiais augalais, kurie padeda kovoti su pelėsiu.
Gebenė lipikė
Gebenė lipikė – visžalis vijoklinis augalas, dažniausiai auginamas lauke, bet puikiai tinka ir patalpose.
Ji „natūraliai filtruoja ore esančias pelėsių daleles ir sugeria perteklinę drėgmę“. Tyrimai rodo, kad gebenė geba pašalinti iki 78 proc. ore esančių pelėsio dalelių per vos 12 valandų.
Šis augalas ypač naudingas drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambariuose.
Vėzdūnė
Vėzdūnės taip pat sugeria perteklinę drėgmę ir pelėsių sporas. Jų plačios lapų struktūros veikia kaip natūralūs oro valytuvai.
Augalas gerai auga drėgnose patalpose, taip mažindamas pelėsiui palankią aplinką. Įraše teigiama, kad vėzdūnės „skaido toksines pelėsių sporas“.
Svarbu: vėzdūnės yra nuodingos katėms. Jei katė sugraužtų augalo dalį, galima susidurti su burnos dirginimu – tuomet kreipkitės į veterinarą.
Sansevjera
Sansevjera sugeria drėgmę ir toksinus iš oro. Be to, naktį ji išskiria deguonį, gerindama namų oro kokybę.
Tai mažai priežiūros reikalaujantis augalas, puikiai tinkantis tiems, kurie nenori daug laiko skirti priežiūrai.
Svarbu: nepersistenkite laistant – per didelis vandens kiekis gali skatinti pelėsio atsiradimą vazone. Jei tai įvyksta, leiskite dirvožemiui išdžiūti prieš vėl laistant.
Papartis
Papartis puikiai auga drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambaryje, ir padeda užkirsti kelią pelėsiui.
Augalas sugeria perteklinę drėgmę ir filtruoja pelėsių sporas bei toksinus.
Norint pasiekti geriausią efektą, laikykite jį patalpose su gera oro cirkuliacija, užtikrinkite netiesioginę saulės šviesą ir reguliariai laistykite.
Palmės
Tam tikros palmių rūšys, tokios kaip „Lady Palm“ ar „Bamboo Palm“, taip pat sugeria perteklinę drėgmę.
Jas galima laikyti drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambaryje, kur padeda sumažinti drėgmę ir apsaugo sienas bei paviršius nuo pelėsių.
Laikykite lapus švarius, kad palmės galėtų efektyviai valyti orą.
