Mes šiais produktais džiaugiamės, o senovės lietuviai būtų pakraupę: „Jiems tai neįprasta“

N. Dambrauskaitė-Martinkėnė svarsto, kokia galėtų būti tuometinio valstiečio ar valdovo reakcija, pamačius šiandieninius patiekalus, kuriuos valgo lietuviai. Istorikė tikina, skirtingo luomo žmones stebina skirtingi dalykai.
Senovės lietuviai būtų pakraupę
Tuometinis valstietis būtų apstulbęs nuo šiandieninės mitybos įvairovės.
„Kas stebintų, tai bulvių patiekalai – jiems tai būtų neįprasta, nes bulvės pradėtos auginti tik XVIII a. Nuo bulvių traškučių jie, ko gero, būtų pakraupę. Taip pat stebintų daržovės ir vaisiai, kurių jie nėra matę ar ragavę. Agurkus jie galėjo valgyti, tačiau pomidorai atsirado kiek vėliau“, – pasakoja istorikė.
„Avokadas – iš užjūrio, tad irgi nebuvo ragautas. Jis į Europą atkeliavo su Kristupu Kolumbu. Stebintų ir produktų gausa, kuria mes šiandien galime džiaugtis“, – pasakoja N. Dambrauskaitė-Martinkėnė.
Istorikė kalba ir apie visiems gerai žinomus lietuviškos virtuvės patiekalus – cepelinus ir šaltibarščius. Laidos viešnia pasakoja, kokia iš tiesų yra šių patiekalų istorija ir kiek juose yra lietuviškos tradicijos.
„Tradicija nėra labai ilga, nes bulvės pradėtos auginti tik XVIII–XIX a. Cepelinai – XX a. sovietmečio produktas, šis patiekalas neturi gilių tradicijų“, – kalba istorikė.
„Dėl šaltibarščių istorija kiek kitokia – iš pradžių reikėtų kalbėti apie barščius. Šis patiekalas XVI–XVII a. buvo visai kitoks: tuo metu taip buvo vadinami laukiniai augalai, nesusiję su burokėliais“, – kalba N. Dambrauskaitė-Martinkėnė.
„Barščius lietuviai labai mėgo – tiek Vilniaus vyskupas, tiek Barbora Radvilaitė mėgo barščių sriubą. Tokie šaltibarščiai, kokius žinome dabar, šaltiniuose minimi tik XVIII a.“ – tikina N. Dambrauskaitė-Martinkėnė.
Kalbėdama apie patiekalus, kurie sieja prieš 400 metų gyvenusį žmogų ir šių dienų lietuvį, istorikė įvardija, kokie valgiai tai galėtų būti.
„Patiekalai, kuriuos žmonės mėgo tada ir dabar – šaltiena, paukštiena sultinyje. Jei kalbėtume apie prieskonius – petražolės, svogūnai, šafranas, cinamonas buvo taip pat naudojami, ypač aukštesnio socialinio sluoksnio šeimose. Buvo labai mėgstama naudoti actą“, – sako laidos viešnia.
Ką dar mėgo senovės lietuviai sužinokite aukščiau esančiame laidos „Verta žinoti“ vaizdo įraše.
