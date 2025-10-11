Kunigas atskleidė, kodėl gyventi nesusituokus yra nuodėmė: apie tai nė nesusimąstome

Plačiau apie tai kunigas G. Satkauskas kalbėjo naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Verta žinoti“.
Gyvenimas nesusituokus – nuodėmė
Laidoje kunigas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionas Gabrielius Satkauskas pabrėžė, kad gyvenimas drauge be santuokos krikščionims laikomas nuodėme. Kodėl taip yra – daugelis nė nesusimąsto.
„Gyventi krikščioniui, nepriėmus santuokos sakramento, yra nuodėmė dėl to, kad tai prieštarauja ne kunigo, ne bažnyčios, o Dievo valiai. Kai skaitau Šventą raštą, ypač evangelijas, matau – tokia yra Dievo valia. Tačiau čia toks neigiamas priėjimas. Šnekant iš pozityvios pusės, kodėl verta priimti santuokos sakramentą – nes juk tai nėra tik antspaudas ar civilinis aktas. Pirmiausia, tai yra antgamtinis veiksmas“, – sakė kunigas.
Pasak kapeliono, santuokos sakramentas duoda du dalykus – dar labiau vienas kitą mylėti ir malonę tėvams būti gerais, šventais tėvais, auginant vaikus.
„Tikrai būna visokių iššūkių, išbandymų. Galų gale santuokos sakramento antspaudas nėra parašas knygoje, tai priesaika mylėti vienas kitą iki mirties ir džiaugsme, ir varge. Tai tarsi įkūnija besąlyginę, tikrą meilę ir duoda ramybę vienas kitam su tuo, kad jis tikrai mane myli ir iki gyvenimo galo. Tokioje aplinkoje potencialiai yra didesnė tikimybė skleistis didesnei meilei ir tai dar yra palaiminta Dievo. Aišku, santuoka neapsaugo nė vienos šeimos nuo vargų, išbandymų. Išbandymai kaip tik skirti tobulėti meilei ir augti.
Pati nuostata, laikysena, kad pradėjome mūsų bendrą kelionę su Dievu ant tvirto pamato, sunkiuose momentuose kaip tik duos mums jėgų nenuleisti rankų, nemesti visko, užtrenkti duris, bet remtis Dievu toliau ir judėti pirmyn. Tai kaip tik gali padėti pernešti sunkiausius laikus, išbandymus“, — komentavo kunigas.
Vestuvių svarba
Pasikalbėjus apie poras, kurios vestuves planuoja tik dėl gražių nuotraukų ar įvaizdžio, kunigas akcentavo sužadėtinių kursų svarbą.
„Labai gerai, kad dabar jau būna sužadėtinių kursai prieš santuokų sakramentą. Kai kurie į tai pažiūri formaliai, „čia dabar mums privaloma nueiti į kažkokias 8 paskaitas“. Tačiau dauguma paskui liudija, kad buvo labai naudinga – buvo įvairiausiais kampais kalbama apie santuoką ir iš psichologinės, teisinės, teologinės, dvasinės pusės“, – teigė kunigas.
O šiuose kursuose netrūksta porų, kurios ima ir suvokia, kad vis tik santuokai jie dar nėra pasiruošę.
„Labai dažnai iš tų porų, kurios ruošiasi santuokai ir lanko sužadėtinių kursus, daug kas net nusprendžia: ne, mes nesituoksime, nesame pasirengę arba pasirodo nepažinojome vienas kito motyvų. Gal sąmoningai nesupratome iki galo, ką reiškia priesaika iki mirties, gal buvome padarę išlygų sau viduje, kad jeigu bus labai sunku, tai išsiskirsime taikiai, kad tai prieštarauja tikrai, besąlyginei meilei, kuri neskaičiuoja ir atiduoda save iki galo.
Tai čia yra laimėjimas. Tarsi liūdna, planavome gražią šventę, dabar nesituoksime, bet tai yra laimėjimas ir tai porai, ir bažnyčiai, ir visuomenėje bus mažiau žaizdų. Linkėčiau labai rimtai pasižiūrėti į tuos kursus kaip gerą galimybę patikrinti savo motyvus, prasitestuoti ir būti drąsiais, sąžiningais. Nesvarbu, kas sako, kad jau suorganizavome šventę. Jeigu yra rimta abejonė būti sąžiningais, tam reikia drąsos, tvirtumo, nes bus ir artimųjų socialinis spaudimas. Neskubėti, jeigu yra abejonė – tai yra labai rimtas, gražus, šventas reikalas. Bus tas antspaudas labai rimtas, dvasinis ir turi tam nusiteikti, pasiruošti“, – aiškino kapelionas.
Vis mažiau krikštijami vaikai
Dar viena tema, kuri, anot kunigo, kelia nerimą — mažėjantis vaikų krikštų skaičius. Jis pastebėjo, kad kai kurie tėvai laukia, kol vaikas užaugs ir pats galės pasirinkti religiją. Tačiau toks sprendimas, jo nuomone, atima iš vaiko ypatingą dovaną.
„Tai yra pats svarbiausias, nuostabiausias sakramentas, kokį galime gauti šiame gyvenime, nes per krikštą tampu Dievo vaiku, tai netgi vadina antruoju gimimu. Žmogus nebėra našlaitis šiame gyvenime per krikštą. Dėka jo, gimsta naujas žmogus, jis gauna tokią antgamtinę apsaugą. Tikime, kad net gauna angelą sargą, ypatingą globėją, išlaisvinamas iš nuodėmės, sužeistumo.
Mes nė vienas nesam blogas, bet turime tą polinkį, sergame, esame sužeisti. Krikštas yra kaip pirmasis vaistas, svarbiausias pagydymas. Jeigu esu krikščionis ir myliu savo vaiką, aišku, kad noriu jam geriausio. Būna, tarnauju ligoninėje, miršta įvairaus amžiaus žmonės ir nebūtinai vyresnio, ir mano amžiaus, ir vaikai, ir net kūdikiai. Krikštas – kodėl toks svarbus? Nes jis būtinas pasiekti dangų. Kitaip tariant, be krikšto neįmanoma pasiekti dangaus“, — tikino kunigas.
Jis primena Kristaus žodžius: „Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas“. Todėl, pasak G. Satkausko, delsimas krikštyti vaiką gali būti pavojingas:
„Mes nė vienas nežinome nei dienos, nei valandos. Ir tas brandumas, dvasinis realistiškumas gyvenime, suvokimas jo grožio ir trapumo, paskatina priimti krikštą kuo anksčiau, kad turėtum tikrą vilties pagrindą. Kad jeigu ką, jei kažkas nepasiseks, ar bus labai tragiško, galiausiai turime tikrą pamatą vilčiai.
Kad ir kaip bus blogai gyvenime, žinome, kad galiausiai viskas išeis į gerą, nes esu jo vaikas, dangaus paveldėtojas, pilietis. Tai laukti iki pilnametystės, kaip su augalu. Pasodiname jį, galime nelaistyti, gal jis kažkaip išaugs, bet jį palaisčius nuo pat pirmų dienų, jis augs didesnis, vešlesnis, bus gražesni vaisiai. Krikštas yra kaip sielos palaistymas Dievo malonėmis ir žmogus, beaugdamas, kaip asmenybė, išsiskleis daug labiau“, – pasakojo G. Satkauskas.
