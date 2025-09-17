Kartą ir visiems laikams atsakė, iš ko gyvena kunigai: „Neturi teisės nė į vieną centą“

Kunigas Gabrielius Satkauskas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionas naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ atvirai pripažįsta, kad kai kurių katalikų dvasininkų nekuklus gyvenimo būdas skaudina. Pasak kapeliono, nors kunigai neduoda neturto įžado, tačiau nuo prabangos turėtų susilaikyti kiekvienas.
„Kunigas, jeigu jis nėra vienuolis, jis neduoda neturto įžado, bet tai nereiškia, kad jam atrištos rankos prabangiai gyvent. Bažnyčia kviečia kiekvieną kunigą gyventi santūriai, kukliai. Papildomas lėšas, kurios lieka, aukoti caritui, vargšus remti, tą mes darom daugelis. Aišku, tų visokių yra pavyzdžių. Bet tai labiau išimtys negu taisyklė ir aš suprantu, kad tie dalykai papiktina ir jautrūs yra“, – neslepia G. Satkauskas.
Ką iš tiesų kunigai daro su paaukotais pinigais?
Matant, kokiais automobiliais važinėja kai kurių parapijų klebonai, bendruomenėse kyla pasipiktinimų ir klausimų, tai ką gi iš tiesų kunigai daro su aukomis? Laidoje kalbintas kunigas atskleidžia, kur keliauja žmonių pinigai, kokių lėšų dvasininkams nevalia liesti ir iš ko jie gyvena.
„Aukos, renkamos bažnyčiai mišių metu, ar į aukų dėžutę žmonės įmeta, yra skirtos bendruomenei, parapijai, organizacijoms, pastatų, darbuotojų išlaikymui. Kunigas neturi teisės nė į vieną centą tų pinigų.
Kunigo pajamų šaltinis yra dvejopas – arba mišių stipendija, kai žmonės, pavyzdžiui, prašo melstis jo intencijomis mišiose. Bet vėl yra tam tikra riba, kiek kunigas gali kasdien gauti stipendijos. Dabar norma yra Lietuvoj, kad ne daugiau 50 eurų per dieną. Bet dauguma parapijų tokių net stipendijų net nesurenka.
O kitas šaltinis tai yra kunigui pagal bažnyčios teisę išlaikymui skiriama auka, kurią jis gauna už suteiktą sakramentą. Ar tai būtų laidotuvės, ar santuoka, krikštas. Tai šitie pinigėliai jie skirti ne bendruomenės išlaikymui, bet kunigų išlaikymui“, – nurodo pašnekovas.
Ką daryti, kai kunigai nesikuklindami pasako, kiek reikia duoti?
Opia ir vieša paslaptimi tapę kunigų nustatomi įkainiai už santuokas, krikštą ar laidotuves G. Satkausko teigimu, yra ne kas kita, kaip piktnaudžiavimas ir tokie atvejai neturi būti nutylimi. Tiesa, pasak laidos svečio, susitarimai dėl sumų, kiek reikėtų aukoti vienu ar kitu atveju, užsienio šalyse egzistuoja.
„Reikia pabrėžti – nėra nustatytų aukų, auka yra laisva. Labai svarbu tokiais atvejais, ypač ten, kur sistemiškai yra toks piktnaudžiavimas, o tai skaudina, pranešti vyresniesiems. Šiuo atveju vyskupijai, kurijai, ir, kad tas raštas, liudijimas būtų ne anoniminis. Jie gali užkardyti tai.
Aš, pavyzdžiui, dažnai net atsisakau aukos – matom, žmonės vargingai gyvena, net neimame, atsisakome. Bet yra visokių papročių, pavyzdžiui, Lenkijoj krikščionys patys yra sutarę, iš anksto nustatę numatytą auką už laidotuves, santuokas, yra kitas mentalitetas. Žmonės iš anksto žino, visi yra taip bendrai sutarę. Yra įvairiausių praktikų ir pavyzdžių pasaulyje, bet jeigu žiūrėt, kaip yra Biblijoje, tai auka yra laisva ir kiekvienas yra kviečiamas prisidėti tiekia gali“, – paaiškina kunigas.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:29 Kodėl nusprendė pasirinkti kunigystę
02:42 Apie baimę prisipažinti esant tikinčiu
04:21 Pasitikėjimas bažnyčia mažėja, kodėl?
05:40 Išpažintis vs konsultacija su psichologu: kunigo požiūris
08:46 Kas nutinka su žmogumi, kai ilgai neinama išpažinties
10:21 Tikėjimas atrandamas senstant?
12:00 Šiuolaikinės kartos santykis su religija
14:01 Apie pinigus ir kunigus: iš ko jie gyvena
16:20 Įkainiai už vestuves, laidotuves ar krikštą: konkretus paaiškinimas
17:53 Kodėl gyventi nesusituokus yra nuodėmė?
20:23 Patarimas vestuves planuojančioms poroms
22:17 Ar kunigas gali įsimylėti?
23:20 Vis mažiau porų renkasi krikštyti vaikus
26:06 Vardan kelionių atideda artimųjų laidotuves
27:25 Ko žmonės gailisi prieš mirtį
29:34 Kunigo linkėjimas
