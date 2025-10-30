Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

9-metis Justas nustebo sulaukęs Gvido Gineičio atsakymo: „Galvojau, kad truks ilgiau“

2025-10-30 09:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 09:31

Devynmetis Justas jau penkerius metus žaidžia futbolą, o svajodamas apie profesionalo karjerą, sulaukė progos užduoti rūpimus klausimus Lietuvos rinktinė saugui Gvidui Gineičiui.

„IKI pergalės“ | Organizatorių nuotr.

Devynmetis Justas jau penkerius metus žaidžia futbolą, o svajodamas apie profesionalo karjerą, sulaukė progos užduoti rūpimus klausimus Lietuvos rinktinė saugui Gvidui Gineičiui.

REKLAMA
0

Justas aiškinosi, kokia dabar yra G. Gineičio svajonė, klausė, ar Lietuvos rinktinė pateks į pasaulio ar Europos čempionatus ir domėjosi, koks yra futbolininko žongliravimo su kamuoliu rekordas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai tikiuosi. Matau, kad rinktinė yra konkurencinga, turime labai gerų žaidėjų ir tikrai kilsime į viršų bei ateis geresni rezultatai“, – sakė G. Gineitis.

REKLAMA
REKLAMA

Justas nustebo, kai sužinojo, kiek laiko užtruko futbolininkas, mušinėdamas kamuolį ore daugiau nei 4 tūkst. kartų: „Galvojau, kad truks ilgiau.“

REKLAMA

Būsimas futbolininkas taip pat teiravosi, koks mokinys buvo G. Gineitis, ką jis mėgsti valgyt ir kas jam yra pergalė.

Futbolas – tai ne tik rezultatas švieslentėje, bet ir mažos svajonės, kurios įkvepia didelius žingsnius.

Šiemet „Iki“ tapo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) rėmėju – siekdama ne tik palaikyti profesionalus ir mėgėjus, bet ir žaidimu sujungti skirtingas kartas. Nuo mažų ir nuoširdžių klausimų – IKI pergalės!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų