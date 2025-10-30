9-metis Justas nustebo sulaukęs Gvido Gineičio atsakymo: „Galvojau, kad truks ilgiau“

Justas aiškinosi, kokia dabar yra G. Gineičio svajonė, klausė, ar Lietuvos rinktinė pateks į pasaulio ar Europos čempionatus ir domėjosi, koks yra futbolininko žongliravimo su kamuoliu rekordas.
„Labai tikiuosi. Matau, kad rinktinė yra konkurencinga, turime labai gerų žaidėjų ir tikrai kilsime į viršų bei ateis geresni rezultatai“, – sakė G. Gineitis.
Justas nustebo, kai sužinojo, kiek laiko užtruko futbolininkas, mušinėdamas kamuolį ore daugiau nei 4 tūkst. kartų: „Galvojau, kad truks ilgiau.“
Būsimas futbolininkas taip pat teiravosi, koks mokinys buvo G. Gineitis, ką jis mėgsti valgyt ir kas jam yra pergalė.
Futbolas – tai ne tik rezultatas švieslentėje, bet ir mažos svajonės, kurios įkvepia didelius žingsnius.
