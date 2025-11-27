Sankcijos už kritiką: Francisco skirta Eurolygos bauda

5 tūkstančių eurų baudos sulaukė Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco.
Prancūzas nubaustas už teisėjų kritiką rungtynėse prieš Madrido „Real“. Pagarbos iš arbitrų jis prašė dar tiesioginiame eteryje per ilgąją pertrauką, kritiškas buvo ir po rungtynių.
„ Nesupratau, kas vyko. Eurolyga nenori, kad kalbėtume apie teisėjus, bet jie turi į tai pažvelgti rimtai. Negalima to priimti. Kai suklystame, esame baudžiame, bet tai daryti reikia ir teisėjams, nes situacija tampa nevaldoma“, – tuomet kalbėjo žalgirietis.
„Žalgiris“ tuomet krito 99:100, o vos du tritaškius pataikęs „Real“ uždirbo net 33 baudų metimus.
S.Francisco net ir turėjęs kritikos teisėjams žibėjo ryškiai – 26 minutės, 33 taškai (3/6 dvitaškių, 7/9 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 3 atkovoti, 5 prarasti ir 2 perimti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavmų, 5 pražangos bei 37 naudingumo balai.
Dėl incidentų rungtynėse prieš Stambulo „Fenerbahče“ buvo nubaustas Belgrado „Partizan“. Serbijos klubas turės sumokėti 40 tūkstančių eurų ir artimiausiame mače uždaryti tam tikrus sektorius bei galės užpildyti tik 80 procentų tribūnų.
