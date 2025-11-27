Europos lygoje „Roma“ nutraukė „Midtjylland“ pergalių seriją, „Aston Villa“ kyla į antrą vietą

Penktajame ture „Roma“ namuose 2:1 palaužė „Midtjylland“ komandą, kuri iki šiol buvo laimėjusi visus keturis susitikimus.
Persvarą Italijos atstovai įgijo dar 7-ąją minutę po Neilo El Aynaoui įvarčio. Jau rungtynių pabaigoje pranašumą padvigubino Stephanas El Shaarawy. Danams viltį buvo grąžinęs vos po keitimo pasirodęs Paulinho, bet išlyginti rezultatui jiems pritrūko laiko.
Pergalę šventė ir į antrąją poziciją pakilo „Aston Villa“. Ji namuose taip pat2:1 nugalėjo „Young Boys“ klubą.
Triumfuoti savo komandai padėjo Donyellas Malenas. Jis dar pirmajame kėlinyje pelnė dublį. Svečių gretose Joelis Monteiro pasižymėjo paskutinę žaidimo minutę.
Iškovoję 12-ąjį tašką anglai aplenkė „Freiburg“ klubą, kuris dvikovą su „Plzen“ baigė 0:0 ir „Ferencvaros“, kuri susitikimą su „Fenerbahče“ baigė 1:1.
