Po to, kai Jose Mourinho treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ komanda per atsakomąsias Europos lygos rungtynes su Glazgo „Rangers“ nesulaukė trijų baidinių ir po baudinių serijos bendru rezultatu patyrė nesėkmę bei pasitraukė iš turnyro, treneris teisėją Espeną Eskasą pavadino „arogantišku“. Portugalas ne tik sukritikavo rungtynių arbitrus, bet ir išreiškė nepasitenkinimą VAR sprendimais. „Mes buvome gerokai geresnė komanda – be jokios konkurencijos“, – „TNT Sports“ sakė J.Mourinho.