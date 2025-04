Brazilijos futbolo federacija tikisi, jog Carlo Ancelotti treniruos nacionalinę komandą jau birželio mėnesį vyksiančios pasaulio futbolo čempionato atrankos metu, praneša ESPN. Nepaisant to, jog oficialaus susitarimo vis dar nėra pasiekta, C. Ancelotti pranešė federacijai, jog gali pradėti planuoti jo atvykimą. Tikimasi, kad strategas atvyks į Rio de Žaneirą gegužės 26 dieną, praėjus vos dienai po to, kai Madrido „Real“ sužais paskutines savo sezono rungtynes Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse.