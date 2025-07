„Sporting“ sirgaliai iškėlė plakatus, skirtus Gyokeresui: „Niekas nėra aukščiau už klubo interesus“

Portugalijos leidinys „A Bola“ praneša, kad ant vieno plakato parašyta: „Neverkiu dėl tų, kurie išeina, džiaugiuosi dėl tų, kurie lieka.“

Tuo tarpu antrajame plakate buvo parašyta: „Niekas nėra aukščiau už klubo interesus, kad ir kas jis būtų.“

Priminsime, jog V. Gyokeresas tapo ryškia „Sporting“ žvaigžde, pelnydamas 97 įvarčius per 102 sužaistas rungtynes. Pastarasis padėjo komandai laimėti ne vieną trofėjų, tačiau pastarieji veiksmai pakenkė jo santykiams su gerbėjais.

Klubo prezidentas Frederico Varandas grasino puolėjui drausminėmis nuobaudomis dėl to, jog atsisakė prisijungti prie komandos pasiruošimui artėjančiam sezonui.

Pranešama, jog V. Gyokeresas turėtų pasirašyti su „kanonieriais“ kontraktą, galiosiantį iki 2030-ųjų metų. Žaidėjas sutiko paaukoti du milijonus eurų iš savo atlyginimo, bandydamas palengvinti derybas tarp „Arsenal“ ir „Sporting“.

Adeptos do Sporting atiram-se a Gyokeres: «Ninguém acima do clube!» Leia aqui: https://t.co/XeOLjgSteP #futebol #nacional #viktorgyokeres #sporting

Sporting fans attack Victor Gyokeres amid the transfer to Arsenal saga : “Nobody above the club!" #FreeGyokeres #AFC #COYG pic.twitter.com/40ZlehSXJ7