Džiaugsmas grįžta namo: 36 proc. žmonių iki laimingos namų aplinkos trūksta visai nedaug

Pasak psichologo Pauliaus Rakštiko, kartais žmonės mano, kad malonios emocijos yra tam tikrų aplinkybių sąlyga, pavyzdžiui, patiriame džiaugsmą per šventes, atostogas ar pramogas. Tarsi tai reikėtų užsitarnauti. Tačiau džiaugsmas gali lydėti kasdienes patirtis ir be ypatingų aplinkybių. Galime džiaugtis šviesa, muzika, patogumu, pokalbiais ir netgi buitimi. Išmokę dažniau atkreipti dėmesį į mielas smulkmenas, teigiamų emocijų patirtume dažniau.
„Namuose praleidžiame daug laiko, čia atsipalaiduojame, ilsimės, stiprinime ryšius su artimais žmonėmis, užsiimame sau mielomis veiklomis. Patirdami daugiau džiaugsmo, galime pastiprinti atsipalaidavimo, ryšių puoselėjimo, naudingų įpročių formavimo galimybes. Teigiamos, malonios emocijos yra geros savijautos ir psichologinės gerovės ingredientas. Patirdami jas dažniau, stipriau, padedame sau puoselėti gerą savijautą ir jaučiame didesnį pasitenkinimą gyvenimu“, – sako P. Rakštikas.
Daugiau džiaugsmo namuose – didesnis pasitenkinimas gyvenimu
IKEA tyrimo „Gyvenimas namuose“ duomenimis, tarp Lietuvos gyventojų, kurie namuose retai arba niekada nejaučia džiaugsmo, tik 43 proc. yra patenkinti savo dabartiniu gyvenimu namuose (lyginant su 61 proc. Lietuvos vidurkiu) ir tik 29 proc. optimistiškai žvelgia į ateitį (lyginant su 42 proc. populiacijos vidurkiu).
„Džiaugsmas namuose gali atrodyti nereikšmingas, ypač lyginant su tokiais poreikiais, kaip saugumas ar komfortas, tačiau jis daro didžiulę įtaką mūsų bendram laimės jausmui“, – sako IKEA Interjero dizaino skyriaus vadovė Morta Bučinskienė.
Tyrimas atskleidė keturias pagrindines sritis, kurios yra svarbios, norint patirti daugiau laimės namuose: asmeninė ir namų gerovė bei sveikata (jaustis gerai), kūrybiškumas ir žaidimai (smagiai leisti laiką), namų aplinka (kurti nuotaiką) ir santykiai su aplinkiniais (megzti ryšius).
Pasak interjero dizainerės, svarbu prisiminti, kad labiau džiuginančią namų erdvę galima susikurti ir be drastiškų pokyčių. „Dažnai didelį efektą galima pasiekti mažomis pastangomis: renkantis dekoracijas, atspindinčias asmeninį stilių, skiriant daugiau dėmesio savijautai ar tiesiog dažniau pramogaujant namuose. Norint reikšmingai pagerinti kasdienį gyvenimą, visai nebūtina keisti namus iš esmės, pakanka nedidelių, bet prasmingų pokyčių“, – dalinasi M. Bučinskienė.
4 žingsniai, kurie leis patirti daugiau džiaugsmo
Susitvarkykite namus. Tyrimo duomenimis, Lietuvoje vienam iš trijų žmonių tvarka namuose padeda jaustis geriau. Psichologas P. Rakštikas paaiškina, kad kai aplink švaru ir tvarkinga, mintys taip pat tampa skaidresnės.
Palikite erdvės pramogoms. Svarbiausias veiksnys, padedantis džiaugtis gyvenimu namuose, Lietuvos gyventojams yra laikas, skirtas mėgstamai veiklai (44 proc.). „Pakaktų įsirengti nedidelę konkrečiai veiklai – rankdarbiams, skaitymui, galvosūkiams ar muzikavimui – skirtą zoną, kuriai nereikia daug vietos, o tiesiog gerai apgalvotų sprendimų“, – sako M. Bučinskienė.
Kurkite atmosferą. Tyrimas parodė, kad džiaugsmui namuose didelę įtaką daro ir priklausymo jausmas. Pavyzdžiui, 58 proc. žmonių, kurie namuose jaučiasi vertinami ir gali būti savimi, dažniau patiria džiaugsmą, lyginant su 41 proc. Lietuvos vidurkiu.
Pasak interjero dizainerės, esmė slypi mažuose dalykuose, kurie padeda namus paversti savais – tai gali būti emociškai brangūs daiktai, prasmingi įpročiai ar gyvenimas pagal savo vertybes ir užsibrėžtus tikslus. „Nauja tendencija yra dopamino interjeras – namų dekoravimas spalvomis, tekstūromis, raštais ir nostalgiškomis detalėmis, kurios kelia džiaugsmą. Be to, svarbus vaidmuo tenka biofiliniam dizainui, raginančiam į namus įnešti daugiau natūralių medžiagų, gyvų augalų, natūralios šviesos ir taip kurti ramią, atpalaiduojančią atmosferą.“
Puoselėkite bendravimą. Tyrimo „Gyvenimas namuose“ duomenimis, daugelis Lietuvoje mėgsta bendrauti ir kurti ryšius per maistą: 53 proc. žmonių, kurie valgymą laiko socialine veikla, dažniau patiria džiaugsmą namuose. Be to, tokie žmonės dažniau linkę labiau prisirišti prie vietos, kurioje gyvena.
Įdomu ir tai, kad Lietuvos gyventojai, kurie juokiasi kartu su aplinkiniais, yra labiau patenkinti savo gyvenimu namuose (72 proc. lyginant su 61 proc. pasauliniu vidurkiu). Vadinasi, kurdami interjerą, kuris skatina pokalbius, bendrumo jausmą ir dalijimąsi patirtimis, galime teigiamai paveikti žmonių emocinę savijautą namuose.
Apie IKEA tyrimą „Gyvenimas namuose“:
Pasaulinį tyrimą „IKEA Group“ užsakymu atliko tarptautinė tyrimų ir duomenų analizės bendrovė „YouGov“. Internetinė apklausa buvo vykdoma 2024 m. gegužės–birželio mėnesiais, pasitelkus šalyse veikiančias apklausų platformas. Tyrimas atliktas net 39 pasaulio šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Apklausoje dalyvavo 1 011 Lietuvos gyventojų.
Straipsnį parengė: „IKEA“.
