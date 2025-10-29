Kondratovičius pakomentavo lenkų ketinimus atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija: jie konsultuosis su mumis

„Mes kalbame apie bendrus veiksmus režimo atžvilgiu. Jie patys sako, kad paklaus lietuvių, po to nuspręs“, – trečiadienį žurnalistams Seime komentavo V. Kondratovičius.
Pasak jo, trečiadienį šiuo klausimu jis telefonu kalbėsis su Lenkijos vidaus reikalų ministru Marcinu Kierwinskiu.
„Trumpai tik susirašėme, kad jie konsultuosis su mumis. Po to mačiau ir Donaldo Tusko pasisakymų, kad jis supranta Lietuvos situaciją dėl balionų ir dėl tos krizės, kuri atsirado. Priimant sprendimą (lenkai – ELTA) tikrai kalbėsis. Manau, premjerė, kaip girdėjau, turėtų su Lenkijos premjeru tą klausimą aptarti ir po to greičiausiai lenkai pasakys savo sprendimą“, – tvirtino V. Kondratovičius.
Ministras pridūrė, kad lenkai dar prieš porą savaičių Lietuvą informavo apie ketinimus atidaryti pasienio punktus. Pasak Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovo, tose pasienio vietose gyvena nemaža baltarusių diaspora.
„Ten 300 tūkst. ar daugiau (gyventojų – ELTA) iš Baltarusijos. Natūralu, jiems atrodo, kad tokia galimybė (kirsti sieną – ELTA) turėtų būti“, – pažymėjo jis.
Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad lapkričio mėnesį Varšuva bus pasiruošusi atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Siena su Baltarusija buvo uždaryta rugsėjo mėnesį dėl tuo metu vykusių karinių pratybų „Zapad“ ir į šios šalies oro erdvę įskridusių Rusijos dronų.
Budrys: Lenkijai aiškiname mūsų veikimo priežastis
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog su kaimyninėmis šalimis šiuo metu siekiama derinti bendrus veiksmus dėl sienų su Baltarusija uždarymo.
„Regioninis valstybių bendradarbiavimas, imantis tokio veiksmo, suteikia papildomo svorio ir smarkiai padidina efektą. Dėl to mes siekiame derintis su kaimynais ir lygiai taip pat vedame tuos pokalbius su Lenkijos puse. Tikiuosi, kad pavyks susiderinti“, – trečiadienį žurnalistams parlamente teigė K. Budrys.
„Mes su jais kalbamės apie aplinkybes, apie priežastis, aiškiname mūsų veikimo priežastis ir ką mes patiriame, rodome, koks galėtų būti daug didesnis efektas, jeigu mes sinchronizuotume tuos veiksmus arba bent jau kaip minimum, kad jie neišsiskirtų į priešingas puses“, – akcentavo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Sudėtinga vertini priežastis, kodėl pastarosiomis dienomis nebuvo incidentų
V. Kondratovičius taip pat teigė, jog sudėtinga vertinti, kodėl pastarosiomis dienomis nekilo incidentų su kontrabandiniais oro balionais.
„Labai sudėtinga kol kas vertinti, per trumpas laikotarpis. Oro sąlygos ne visiškai palankios, kaip anksčiau būdavo. Natūralu, mūsų teisėsaugos institucijų veikla ties šia problema, manyčiau, duoda savo rezultatą. Taip pat punktų uždarymas irgi sukelia tam tikrą bangą, kuri irgi yra nukreipta į kontrabandininkų organizatorius“, – sakė jis.
„Matysime, kaip Baltarusijos režimas toliau reaguos. Dabar anksti sakyti“, – pridūrė ministras.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!