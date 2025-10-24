Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Laikinasis KAM ministras kviečiamas paaiškinti situaciją dėl meteorologinių balionų

2025-10-24 12:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 12:12

Antradienį kontrabandines cigaretes gabenusiems meteorologiniams oro balionams pažeidus oro erdvę, Seimo konservatorių frakciją vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių kviečiasi paaiškinti situaciją ir papasakoti apie tolimesnius tarnybų planus. Pasak jų, ministro pozicija šiuo klausimu atrodo pernelyg pasyvi.

Vladislavas Kondratovičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Antradienį kontrabandines cigaretes gabenusiems meteorologiniams oro balionams pažeidus oro erdvę, Seimo konservatorių frakciją vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių kviečiasi paaiškinti situaciją ir papasakoti apie tolimesnius tarnybų planus. Pasak jų, ministro pozicija šiuo klausimu atrodo pernelyg pasyvi.

REKLAMA
3

„Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius turėtų ne tik pasyviai stebėti kontrabandinių oro balionų spiečius Lietuvos oro erdvėje, kurie jau ne pirmą kartą sustabdo strateginių oro objektų veiklą, kaip šią savaitę pavyzdžiui Tarptautinio Vilniaus oro uosto, bet ir imtis koordinuotų veiksmų visų pirma ant žemės. Šie balionai daugiausia gabena kontrabandines prekes, cigaretes, kurių Lietuvoje laukia nusikalstamos grupuotės, siekdamos jas nelegaliai platinti. Todėl koncentruotas teisėsaugos smūgis galėtų duoti aiškių rezultatų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip pat būtina griežtinti atsakomybę, ypač tais atvejais, kai kontrabandininkų veiksmai sustabdo arba kelia grėsmę strateginių objektų veiklai. Teisinė ir civilinė (finansinė) atsakomybė turi būti tokia griežta, kad kontrabandininkams „maža nepasirodytų“. Kontrabanda visų pirma yra susijusi su juoduoju pelnu ir atsakomybės santykiu – ar tai apsimoka. Turi būti taip, kad ne tik neapsimokėtų, bet ir būtų baugu imtis tokios veiklos“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.

2025 m. sausio-rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų