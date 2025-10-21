Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM neigia Sinkevičiaus žodžius apie pradėtus tyrimus ministerijoje

2025-10-21 17:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 17:04

Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, jog Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) pradėti tam tikri tyrimai, o mikroklimatas komandoje yra sudėtingas, pastaroji tikina, kad jokie tyrimai dėl mobingo ar psichologinio smurto nevykdomi.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Žygimantas Gedvila

Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, jog Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) pradėti tam tikri tyrimai, o mikroklimatas komandoje yra sudėtingas, pastaroji tikina, kad jokie tyrimai dėl mobingo ar psichologinio smurto nevykdomi.

„Šiuo metu Krašto apsaugos ministerijoje nėra vykdomų tyrimų dėl mobingo ar psichologinio smurto“, – Eltai atsiųstuose atsakymuose teigia KAM.

Ministerija nurodo, jog institucijoje dirbantis personalas yra raginamas netoleruoti mobingo apraiškų ar netinkamų veiksmų.

„Kariai turi teisę tiesiogiai kreiptis į krašto apsaugos generalinį inspektorių. Krašto apsaugos sistemoje veikia psichologinės pagalbos linija 24/7, konsultuoja psichologai. Ministerijoje periodiškai vykdomi personalo pasitenkinimo darbo aplinka tyrimai“, – priduriama atsakyme.

Premjerei ir socialdemokratų lyderiui pastaruoju metu kritikuojant krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę, portalas „Delfi“ remdamasis šaltiniais antradienį skelbė, kad ministerijoje esama savo vadovės darbu pasipiktinusiu darbuotojų. 

Su anonimiškumo sąlyga portalui kalbėjęs asmuo tvirtino, jog darbo sąlygos ministrės komandoje yra neadekvačios, nes D. Šakalienė savo aplinkos žmones neva nuolat kaltina sąmokslais. Anonimiškai portalui komentavęs asmuo teigė, kad D. Šakalienė savo adjutantą kaltino informacijos nutekinimu ir prašydavo atlikti su jo pareigomis nesusijusius darbus: nešioti rankinukus, padavinėti lūpdažius, lyginti drabužius viešbučiuose. 

Kaip jau buvo skelbta, pirmadienį LSDP pirmininkas M. Sinkevičius teigė girdintis apie KAM komandoje kylančias įtampas. 

„Pradėti tam tikri tyrimai, man atrodo, yra įtampų ir pačioje komandoje, ministerijoje. Aš girdžiu, kad mikroklimatas yra sudėtingas. Gali būti, kad per artimiausias savaites, mėnesius paaiškės daugiau informacijos apie tai, kaip mums sekasi ir kaip ta ministerija tvarkosi su komanda, biudžetu“, – dėstė M. Sinkevičius.

Antradienį D. Šakalienė pareiškė, kad ketina pasitraukti iš pareigų. Tiesa, plačiau pakomentuoti tokį sprendimą jį ketino po susitikimo su prezidentu. Visgi, pasibaigus susitikimui ministrė žurnalistams nekomentavo.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė anksčiau sakė, jog D. Šakalienė apie sprendimą atsistatydinti jos dar neinformavo.

